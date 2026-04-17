Исследование: Латвия занимает важное место в европейской сети нелегального производства сигарет

Согласно последнему исследованию лондонской международной компании по исследованию рынка Euromonitor International, Латвия занимает значительное место в европейской сети нелегального производства сигарет.

Исследование подчеркивает, что Латвия исторически являлась одним из основных маршрутов контрабанды сигарет белорусского производства в Европу, но роль Латвии в международной сети организованной преступности постепенно меняется. В 2024 году Латвия выделилась особенно значительным ростом местного производства контрафактных сигарет.

Исследователи указывают, что с начала 2010-х годов наблюдаются постепенные изменения в стратегии организованной преступности в сфере распространения нелегальных сигарет в Европейском Союзе (ЕС) в целом — ЕС превратился из основного пункта назначения контрабандных сигарет в центр производства и потребления поддельных сигарет.

Наряду с этим изменилось и отношение организованной преступности к Латвии как транзитной стране для контрабандных сигарет. Преступные группировки все чаще пытаются производить поддельные сигареты непосредственно в Латвии, о чем свидетельствуют и обнаруженные в последние годы крупные производственные мощности.

Усиление пограничного контроля, а также санкции против России и Беларуси значительно сократили возможности контрабанды контрафактных сигарет в ЕС. С 2023 по 2024 год объем контрабанды сигарет сократился с 2,1 миллиарда единиц до 1,5 миллиарда единиц. По данным Euromonitor International, адаптируясь к этим изменениям, организованные преступные группировки были вынуждены переориентироваться на увеличение производства контрафактной продукции внутри ЕС.

Исследователи подчеркивают, что спрос на контрафактные сигареты в значительной степени обусловлен как повышением налогов, так и различными недавно введенными ограничениями на продажу табачных и никотиновых изделий.

Рейды на крупные нелегальные фабрики показали, что их владельцы могут зарабатывать до 900 миллионов евро в год. В то же время, стоимость создания более мелких нелегальных фабрик не превышает одного миллиона евро, и, по данным Euromonitor International, такие группы окупаются в течение месяца после начала работы.

Согласно исследованию, в 2024 году нелегальное потребление сигарет обойдется ЕС в целом примерно в 14,9 миллиарда евро в виде недополученных налогов (акцизных и налога на добавленную стоимость). Во Франции, например, поступления от акцизного налога за последние три года даже сократились.

Согласно исследованию, общее потребление сигарет в ЕС снизилось в период с 2015 по 2024 год, однако объемы производства контрафактных сигарет резко возросли. Объемы производства контрафактных сигарет увеличивались на 14% в год, поднявшись с 4,1 миллиарда сигарет до 13,4 миллиарда в 2024 году.

Франция занимает первое место по объему контрафактных сигарет, демонстрируя ежегодный рост на 55,4% в период с 2015 по 2024 год. В целом по ЕС контрафактные сигареты уже в 2024 году составляли 31,3% от общего объема нелегального потребления.

Исследование показало, что на фоне всего ЕС выделяются пять стран: Франция, Венгрия, Чехия, Румыния и Нидерланды, на долю которых приходится 68,5% общего увеличения количества контрафактных сигарет в ЕС в период с 2015 по 2024 год. Из них на Францию ​​приходится 57% этого увеличения, что демонстрирует ее значительную роль в формировании регионального спроса на контрафактную продукцию.

Исследователи подчеркивают, что рост заработной платы граждан ЕС не способен покрыть инфляцию и рост цен на товары первой необходимости. В результате наблюдается общее снижение покупательной способности, что побуждает людей искать различные альтернативные решения, позволяющие приобретать товары по более низкой цене, включая смену марок или мест покупок.

Рост стоимости жизни также повысил терпимость людей к различным контрафактным товарам и нелегальным сигаретам. Исследование подчеркивает, что когда легальные сигареты стоят в два-три раза дороже, нелегальные становятся очень «привлекательными» для многих людей с ограниченным бюджетом.

Euromonitor International — одна из ведущих мировых компаний в области маркетинговых исследований. Основанная в 1972 году в Лондоне, она специализируется на анализе глобальных рынков, изучении потребительских товаров, услуг и экономических тенденций.
 

