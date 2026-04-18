Этот случай, в общем-то достаточно обычный, депутата порадовал и даже растрогал.

"Такого зрелища я ещё не видел, чтобы за мной по улице Старой Риги бежала следом продавщица из магазина MEGO с булочкой в руке, громко крича: "Господин, вы булочку забыли...". Это был NEXT LEVEL SERVICE, я себя особенным почувствовал".

Если быть совсем уж точными, речь идёт не о булочке, а о пироге с творогом. В комментариях намекают о пользе творога для парламентариев - чтобы не забывали о своих обещаниях избирателям.

А что ещё пишут?

- Я как-то раз тоже за одним господином солидного вида мчалась по улице, хотя сама была покупательницей, у него было очень много покупок, и он оставил бутылку и карту Maxima, я заметила, когда начала упаковывать свои покупки. Бросилась всё и погналась за ним, в благодарность получила душевное "спасибо" и улыбку.

- Творог для депутатов особенно важен, особенно незадолго до выборов (когда наступает время обещаний) и потом в течение всего созыва. Продавщица правильно всё сделала.

- Я пирог с творогом два года не ел, очень дорого.

- Человечность ещё не исчезла, это правда.

- Он, видимо, очень вкусный и дешёвый?! Мне друг сказал - это теперь лишь немного дороже, чем 2 литра автогаза!!! Или литровая бутылка дизтоплива... если тару с собой принесёшь.

- Чего только эти мужчины не выдумают, чтобы женщины за ними бегали!

- Со мной случилось точно то же самое. Только вместо "булочку" было "заплатить".

- Ну, как МОЖНО пирог с творогом забыть. Я бы ещё понял - колбасу, килограмм мяса, но пирог с творогом...

- За мной как-то раз на Москачке бомжеватый мужичок бежал, я в ларьке сдачу забыла.

- Если что-то начинаешь забывать, пирог с творогом как раз вовремя!

- А что будет, когда вы премьером станете!