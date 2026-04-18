Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

Известно, что 10 апреля Лаура находилась в Нидерландах и что она путешествует вместе с мужчиной из Марокко или Алжира в возрасте 25-26 лет, его личность не установлена, но имеется его фото, которое Госполиция публикует в соцсетях.

13 апреля Лаура в последний раз звонила с чужого телефона, находясь во Франции, сообщив, что дальше поедет в Испанию со своим спутником, о котором говорилось выше. Где девушка находится сейчас, неизвестно.

Её приметы: рост 161 см, телосложение среднее, волосы густые, длинные, до пояса. На руках татуировки чёрного цвета: цветы с бабочкой, сердечко с годом рождения, женщина с пистолетом и рогами. На правой щеке родинка, на руках шрамы.

Госполиция обращается с просьбой откликнуться ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Лауры, и позвонить по номеру 112.