США продлили до 16 мая отмену санкций против нефти из России

© Deutsche Welle 18 апреля, 2026 13:40

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

США продлили до 16 мая лицензию на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры, сообщило в субботу, 18 апреля, агентство Reuters. Ранее глава министерства финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон не будет продлевать исключения.

Предыдущие послабления США в отношении экспорта российской нефти были введены 13 марта в условиях роста цен на энергоносители, вызванного войной в Иране, и действовали в течение 30 дней - до 11 апреля. Тогда Бессент назвал это "узконаправленной и краткосрочной" мерой, которая не должна существенно повлиять на нефтяные доходы Москвы.

Доходы РФ от экспорта нефти выросли вдвое

Между тем газета The New York Times 13 апреля сообщала, что после ослабления санкций США Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы РФ от продажи нефти в марте почти удвоились по сравнению с февралем из-за войны на Ближнем Востоке и составили 19 млрд долларов.

В то же время ослабление санкций США против РФ не особо повлияло на мировые нефтяные цены, рост которых администрация Дональда Трампа хотела сбалансировать, отмечала NYT. Причина в том, что существенная часть российской нефти перевозится на танкерах "теневого флота" в обход международных ограничений, указывало издание.

Проклятие фараонов: раскрыт секрет гибели ученых, нашедших саркофаг Тутанхамона
Проклятие фараонов: раскрыт секрет гибели ученых, нашедших саркофаг Тутанхамона

Синоптики предупреждают: в конце апреля ожидаются снег, град и заморозки
«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города
Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

В Литве начался суд над пятью обвиняемыми в отправке взрывоопасных посылок на Запад

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

«Ездят тут даром, да ещё с чемоданом…» Как шофёр автобуса обидел пассажира-ребёнка

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

Записал на жену: мэр Риги в прошлом году купил автомобиль стоимостью свыше 40 тысяч евро

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

