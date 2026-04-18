США продлили до 16 мая отмену санкций против нефти из России

США продлили до 16 мая лицензию на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры, сообщило в субботу, 18 апреля, агентство Reuters. Ранее глава министерства финансов США Скотт Бессент заявлял, что Вашингтон не будет продлевать исключения.

Предыдущие послабления США в отношении экспорта российской нефти были введены 13 марта в условиях роста цен на энергоносители, вызванного войной в Иране, и действовали в течение 30 дней - до 11 апреля. Тогда Бессент назвал это "узконаправленной и краткосрочной" мерой, которая не должна существенно повлиять на нефтяные доходы Москвы.

Доходы РФ от экспорта нефти выросли вдвое

Между тем газета The New York Times 13 апреля сообщала, что после ослабления санкций США Россия ежесуточно получала более 100 млн долларов дополнительных доходов от продажи нефти. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы РФ от продажи нефти в марте почти удвоились по сравнению с февралем из-за войны на Ближнем Востоке и составили 19 млрд долларов.

В то же время ослабление санкций США против РФ не особо повлияло на мировые нефтяные цены, рост которых администрация Дональда Трампа хотела сбалансировать, отмечала NYT. Причина в том, что существенная часть российской нефти перевозится на танкерах "теневого флота" в обход международных ограничений, указывало издание.