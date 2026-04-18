В Литве начался суд над пятью обвиняемыми в отправке взрывоопасных посылок на Запад

В суде Вильнюса в пятницу начался процесс по делу о якобы связанных с Россией посылках со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько западных стран из Литвы через сети доставки.

Пять человек обвиняются в сотрудничестве с российской военной разведкой ГРУ в подготовке и отправке самовоспламеняющихся посылок через DHL и DPD, которые взорвались в Германии, Польше и Великобритании в 2024 году.

"В ходе слушаний могут быть оглашены данные об установленных и разыскиваемых лицах", - заявил суду прокурор Шарунас Астраускас, сообщило агентство BNS.

По его словам, ведется поиск других членов предполагаемой террористической группы.

По данным прокуратуры, в июле 2024 года гражданин Литвы и его сообщники "воспользовались услугами доставки и транспортировки компаний DHL и DPD и отправили из Вильнюса четыре посылки с самодельными взрывными и зажигательными устройствами".

Четвертая посылка была перехвачена чиновниками и не взорвалась из-за неисправности.

Следователи установили, что две пробные посылки были отправлены в США и Канаду, а две другие, предназначенные для этих стран, были обнаружены в Амстердаме.

В Евроюсте была создана совместная следственная группа, в которую вошли представители Литвы, Польши, Германии, Нидерландов и Великобритании, а также Эстонии, Латвии, США, Канады и Европола.

Согласно результатам расследования, 22 человека действовали в интересах российских спецслужб.

Евроюст утверждает, что подозреваемые были завербованы через онлайн-платформы обмена сообщениями, а задания распределялись между ними.

Следователи считают, что среди завербованных были в основном бедные люди, проживающие в Литве, Польше, России, Украине и Латвии.

Пять подозреваемых в настоящее время находятся под судом в связи с делом о диверсии в Польше, еще на пятерых выданы международные ордера на арест.

Согласно докладу Международного центра по борьбе с терроризмом, Польша является "наиболее часто выбираемой страной" для российских диверсионных кампаний по всей Европе.

Литва и Германия делят третье место.