Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Сб, 18. Апреля
В Литве начался суд над пятью обвиняемыми в отправке взрывоопасных посылок на Запад

Euronews 18 апреля, 2026 13:34

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

В суде Вильнюса в пятницу начался процесс по делу о якобы связанных с Россией посылках со взрывными устройствами, которые были отправлены в несколько западных стран из Литвы через сети доставки.

Пять человек обвиняются в сотрудничестве с российской военной разведкой ГРУ в подготовке и отправке самовоспламеняющихся посылок через DHL и DPD, которые взорвались в Германии, Польше и Великобритании в 2024 году.

"В ходе слушаний могут быть оглашены данные об установленных и разыскиваемых лицах", - заявил суду прокурор Шарунас Астраускас, сообщило агентство BNS.

По его словам, ведется поиск других членов предполагаемой террористической группы.

По данным прокуратуры, в июле 2024 года гражданин Литвы и его сообщники "воспользовались услугами доставки и транспортировки компаний DHL и DPD и отправили из Вильнюса четыре посылки с самодельными взрывными и зажигательными устройствами".

Четвертая посылка была перехвачена чиновниками и не взорвалась из-за неисправности.

Следователи установили, что две пробные посылки были отправлены в США и Канаду, а две другие, предназначенные для этих стран, были обнаружены в Амстердаме.

В Евроюсте была создана совместная следственная группа, в которую вошли представители Литвы, Польши, Германии, Нидерландов и Великобритании, а также Эстонии, Латвии, США, Канады и Европола.

Согласно результатам расследования, 22 человека действовали в интересах российских спецслужб.

Евроюст утверждает, что подозреваемые были завербованы через онлайн-платформы обмена сообщениями, а задания распределялись между ними.

Следователи считают, что среди завербованных были в основном бедные люди, проживающие в Литве, Польше, России, Украине и Латвии.

Пять подозреваемых в настоящее время находятся под судом в связи с делом о диверсии в Польше, еще на пятерых выданы международные ордера на арест.

Согласно докладу Международного центра по борьбе с терроризмом, Польша является "наиболее часто выбираемой страной" для российских диверсионных кампаний по всей Европе.

Литва и Германия делят третье место.

Синоптики предупреждают: в конце апреля ожидаются снег, град и заморозки

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!» (2)

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города (1)

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

США продлили до 16 мая отмену санкций против нефти из России

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

«Ездят тут даром, да ещё с чемоданом…» Как шофёр автобуса обидел пассажира-ребёнка

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

Записал на жену: мэр Риги в прошлом году купил автомобиль стоимостью свыше 40 тысяч евро

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

