Новый трюк мошенников — поддельный WiFi: как распознать и защититься?

Злоумышленники используют ситуации, в которых потенциальная жертва находится в движении или спешит, например, путешествует, или удалённо работает из кафе, используя общедоступные сети WiFi. Для этого используются фальшивые беспроводные сети, почти неотличимые от настоящих. С их помощью преступники получают пароли, информацию о платежах и другие важные данные, а также могут запустить пользователю на устройство вредные программы - трояны или вирусы.

Очень часто кибератака остаётся незамеченной, поскольку пользователи даже не предполагают, что сеть может не быть настоящей. В реальности и технически подкованный человек не в состоянии отличить, какая сеть безопасна, причём устройства нередко автоматически подключаются к свободно доступным сетям.

Особенно велик риск подобных вмешательств в местах с большим наплывом людей - аэропортах, гостиницах, кафе, где по статистике совершается больше всего таких подключений.

Обзор безопасности мобильных устройств Zimperium’s 2025 Global Mobile Threat Report показыает, что в мире существует около 5 миллионов небезопасных публичных сетей Wi-Fi, к ним регулярно подключаются около 33% пользователей. С угрозами по отношению к личной информации, согласно исследованию Siemlus, сталкивались 40% пользователей общедоступных сетей Wi-Fi.

Специалист предупреждает: стоит насторожиться, если при подключении к такой сети внезапно требуют ввести адрес электронной почты, пароль к нему и данные для доступа к банку, а также если в списке точек доступа появляется несколько сетей с похожими названиями, например, Hotel_WiFi и Hotel_WiFi_Free. Признаками кибератаки могут быть также медленное соединение или появление неизвестных мобильных приложений и/или всплывающих окон.

Защитить свои устройства (и свои деньги) можно, если быть внимательнее при выборе доступной сети и регулярно обновлять ПО на своих устройствах. Эффективно защищает и антивирус, который автоматически сообщает об угрозе.