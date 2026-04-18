Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 18. Апреля Завтра: Jadviga, Laura
Доступность

Новый трюк мошенников — поддельный WiFi: как распознать и защититься?

Редакция PRESS 18 апреля, 2026 11:18

Важно 0 комментариев

Об этом приёме киберпреступников предупреждает руководитель процессов внутренней безопасности Херманис Эриньш, сообщает Jauns.lv.

Злоумышленники используют ситуации, в которых потенциальная жертва находится в движении или спешит, например, путешествует, или удалённо работает из кафе, используя общедоступные сети WiFi. Для этого используются фальшивые беспроводные сети, почти неотличимые от настоящих. С их помощью преступники получают пароли, информацию о платежах и другие важные данные, а также могут запустить пользователю на устройство вредные программы - трояны или вирусы.

Очень часто кибератака остаётся незамеченной, поскольку пользователи даже не предполагают, что сеть может не быть настоящей. В реальности и технически подкованный человек не в состоянии отличить, какая сеть безопасна, причём устройства нередко автоматически подключаются к свободно доступным сетям.

Особенно велик риск подобных вмешательств в местах с большим наплывом людей - аэропортах, гостиницах, кафе, где по статистике совершается больше всего таких подключений.

Обзор безопасности мобильных устройств Zimperium’s 2025 Global Mobile Threat Report показыает, что в мире существует около 5 миллионов небезопасных публичных сетей Wi-Fi, к ним регулярно подключаются около 33% пользователей. С угрозами по отношению к личной информации, согласно исследованию Siemlus, сталкивались 40% пользователей общедоступных сетей Wi-Fi.

Специалист предупреждает: стоит насторожиться, если при подключении к такой сети внезапно требуют ввести адрес электронной почты, пароль к нему и данные для доступа к банку, а также если в списке точек доступа появляется несколько сетей с похожими названиями, например, Hotel_WiFi и Hotel_WiFi_Free. Признаками кибератаки могут быть также медленное соединение или появление неизвестных мобильных приложений и/или всплывающих окон.

Защитить свои устройства (и свои деньги) можно, если быть внимательнее при выборе доступной сети и регулярно обновлять ПО на своих устройствах. Эффективно защищает и антивирус, который автоматически сообщает об угрозе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
Важно

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек (1)

Проклятие фараонов: раскрыт секрет гибели ученых, нашедших саркофаг Тутанхамона
Важно

Проклятие фараонов: раскрыт секрет гибели ученых, нашедших саркофаг Тутанхамона

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»
Важно

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!» (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Читать
Загрузка

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

Важно 15:36

Важно 0 комментариев

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

Читать

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

Читать

США продлили до 16 мая отмену санкций против нефти из России

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

Читать

В Литве начался суд над пятью обвиняемыми в отправке взрывоопасных посылок на Запад

Мир 13:34

Мир 0 комментариев

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

Читать

«Ездят тут даром, да ещё с чемоданом…» Как шофёр автобуса обидел пассажира-ребёнка

Важно 13:09

Важно 0 комментариев

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

Читать

Записал на жену: мэр Риги в прошлом году купил автомобиль стоимостью свыше 40 тысяч евро

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

Читать