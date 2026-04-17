Куда хотят идти работать? В Латвии назвали лидеров года (1)

Как сообщает Alma Career Latvia, лучшим и самым популярным работодателем в Латвии по итогам опроса «TOP работодатель» признан SEB. Голосование проходило с 15 января по 28 февраля и собрало мнения почти 18 тысяч работников со всей страны.

Впервые в истории опроса титул «Рост года» получили сразу две компании - Latvenergo и латвийский филиал DNB Bank ASA. За год обе поднялись в списке TOP 50 на 22 позиции. Самым желанным местом работы в государственном управлении признан Университет имени Риги Страдиня.

«Результаты этого года показывают, что конкуренция за работников в Латвии становится все более интенсивной - наряду с узнаваемостью все большее значение приобретают рабочая среда, руководство и карьерные возможности», - заявил директор по продажам Alma Career в Балтии Айвис Бродиньш.

«Мы видим, что выбор работников становится более прагматичным - все больший акцент делается на стабильность, развитие и качество работы в повседневной жизни», - добавил он.

Среди лидеров по секторам в строительстве лучшим работодателем признано «Latvijas Valsts ceļi». В торговле лидерство вернуло Circle K Latvia, в финансовом секторе первое место сохранил Swedbank, а в отрасли IT и телекоммуникаций уже 14-й год подряд лидирует «Latvijas Mobilais Telefons». В транспорте и логистике лучшим работодателем названа Air Baltic Corporation, в производственном секторе впервые на первое место вышло «Latvijas Finieris», в HoReCa свою позицию сохранило LIDO, а в секторе международных бизнес-услуг уже пятый год подряд лидирует Circle K Business Centre.

В регионах смена лидера произошла в Курземе, где самым популярным работодателем признана Brabantia Latvia. В Латгалии уже 12-й год подряд первую позицию удерживает «Latvijas maiznieks», в Видземе третий год подряд лидирует Fazer Latvija, а в Земгале титул сохранило Virši-A.

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек (1)

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?
Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?

Латвия выбилась в лидеры ЕС! По производству поддельных сигарет
Латвия выбилась в лидеры ЕС! По производству поддельных сигарет (1)

«НАТО — бесполезно». Трамп проснулся и пошёл в атаку (1)

«Ничего нового»: Брюссель назвал слова Шойгу дезинформацией (1)

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада (1)

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством» (1)

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все (1)

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги (1)

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

