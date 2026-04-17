Как сообщает Alma Career Latvia, лучшим и самым популярным работодателем в Латвии по итогам опроса «TOP работодатель» признан SEB. Голосование проходило с 15 января по 28 февраля и собрало мнения почти 18 тысяч работников со всей страны.

Впервые в истории опроса титул «Рост года» получили сразу две компании - Latvenergo и латвийский филиал DNB Bank ASA. За год обе поднялись в списке TOP 50 на 22 позиции. Самым желанным местом работы в государственном управлении признан Университет имени Риги Страдиня.

«Результаты этого года показывают, что конкуренция за работников в Латвии становится все более интенсивной - наряду с узнаваемостью все большее значение приобретают рабочая среда, руководство и карьерные возможности», - заявил директор по продажам Alma Career в Балтии Айвис Бродиньш.

«Мы видим, что выбор работников становится более прагматичным - все больший акцент делается на стабильность, развитие и качество работы в повседневной жизни», - добавил он.

Среди лидеров по секторам в строительстве лучшим работодателем признано «Latvijas Valsts ceļi». В торговле лидерство вернуло Circle K Latvia, в финансовом секторе первое место сохранил Swedbank, а в отрасли IT и телекоммуникаций уже 14-й год подряд лидирует «Latvijas Mobilais Telefons». В транспорте и логистике лучшим работодателем названа Air Baltic Corporation, в производственном секторе впервые на первое место вышло «Latvijas Finieris», в HoReCa свою позицию сохранило LIDO, а в секторе международных бизнес-услуг уже пятый год подряд лидирует Circle K Business Centre.

В регионах смена лидера произошла в Курземе, где самым популярным работодателем признана Brabantia Latvia. В Латгалии уже 12-й год подряд первую позицию удерживает «Latvijas maiznieks», в Видземе третий год подряд лидирует Fazer Latvija, а в Земгале титул сохранило Virši-A.