«НАТО — бесполезно». Трамп проснулся и пошёл в атаку

Как пишет Daily Mail, Дональд Трамп резко обрушился на НАТО после заявления об открытии Ормузского пролива и назвал альянс «бесполезным». Его выпад против союзников прозвучал на фоне сообщения Ирана о полном возобновлении прохода коммерческих судов через один из ключевых нефтяных маршрутов мира.

По словам Трампа, после урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива ему якобы позвонили из НАТО и спросили, нужна ли помощь. В ответ он заявил, что «бесполезный» НАТО должен «держаться подальше», потому что альянс, по его версии, лишь «хочет нагрузить свои корабли нефтью». На этом фоне усилились разговоры о том, что Трамп может вновь поднять тему выхода США из военного блока.

«Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом решена, я получил звонок от НАТО с вопросом, нужна ли нам помощь», - написал Трамп в Truth Social.

Иран в пятницу объявил, что пролив полностью открыт для всех коммерческих судов на время действия перемирия. Об этом сообщил глава иранского МИД Сейед Аббас Арагчи. По его словам, движение через пролив восстановлено по заранее согласованному маршруту. После этого нефть за считаные минуты подешевела на 10% - до 82 долларов за баррель. Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Позже Трамп добавил, что американская морская блокада в этом районе сохранится, но будет действовать только против Ирана до заключения окончательной сделки о прекращении войны.

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и свободному судоходству, однако морская блокада останется в полной силе только в отношении Ирана, пока наша сделка с Ираном не будет полностью завершена», - заявил он.