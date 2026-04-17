«НАТО — бесполезно». Трамп проснулся и пошёл в атаку

Редакция PRESS 17 апреля, 2026 21:43

Мир

 

Как пишет Daily Mail, Дональд Трамп резко обрушился на НАТО после заявления об открытии Ормузского пролива и назвал альянс «бесполезным». Его выпад против союзников прозвучал на фоне сообщения Ирана о полном возобновлении прохода коммерческих судов через один из ключевых нефтяных маршрутов мира.

По словам Трампа, после урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива ему якобы позвонили из НАТО и спросили, нужна ли помощь. В ответ он заявил, что «бесполезный» НАТО должен «держаться подальше», потому что альянс, по его версии, лишь «хочет нагрузить свои корабли нефтью». На этом фоне усилились разговоры о том, что Трамп может вновь поднять тему выхода США из военного блока.

«Теперь, когда ситуация с Ормузским проливом решена, я получил звонок от НАТО с вопросом, нужна ли нам помощь», - написал Трамп в Truth Social.

Иран в пятницу объявил, что пролив полностью открыт для всех коммерческих судов на время действия перемирия. Об этом сообщил глава иранского МИД Сейед Аббас Арагчи. По его словам, движение через пролив восстановлено по заранее согласованному маршруту. После этого нефть за считаные минуты подешевела на 10% - до 82 долларов за баррель. Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Позже Трамп добавил, что американская морская блокада в этом районе сохранится, но будет действовать только против Ирана до заключения окончательной сделки о прекращении войны.

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и свободному судоходству, однако морская блокада останется в полной силе только в отношении Ирана, пока наша сделка с Ираном не будет полностью завершена», - заявил он.

Протест таксистов против Bolt: водителям угрожали за работу в день забастовки?
Протест таксистов против Bolt: водителями угрожали за работу в день забастовки?

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»
А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек

«Ничего нового»: Брюссель назвал слова Шойгу дезинформацией

Куда хотят идти работать? В Латвии назвали лидеров года

Премии за косяки получены? У рижан возникли неприятные вопросы из-за променада

Открытый в начале 2026 года Муксаласский променад, на перестройку которого ушло более 20 миллионов евро, быстро оказался под огнём критики. После публикации LA.LV жители и эксперты начали задавать жёсткие вопросы: как объект такого масштаба приняли с явными дефектами, кто за это отвечает и получали ли причастные чиновники премии.

А кто это сделал? Эксперт связал возможную аферу в IT-закупках с «Единством»

Недавно освобождённый из тюрьмы владелец и руководитель группы компаний Corporate Solutions Айгарс Церус в эфире TV24 заявил, что возможные махинации в государственных IT-закупках могут вести к министерству, которое находится под контролем партии «Единство».

В Латвии растёт недовольство работой, но переучиваться готовы не все

Значительная часть занятых в Латвии не полностью удовлетворены своей работой, однако далеко не все готовы менять ситуацию через обучение. Об этом сообщило Государственное агентство развития образования Латвии - VIAA.

Со своими простынями, лекарствами и одеждой? В больницах могут вырасти цены на услуги

У больниц растут расходы. Подорожали энергоресурсы — особенно отопление, — а также медикаменты. В больницах говорят: если нынешние тенденции сохранятся, в будущем могут вырасти и цены на платные услуги, сообщает rus.lsm.lv.

