Озарения от Морфея: научные открытия, сделанные во сне

Редакция PRESS 18 апреля, 2026 11:48

Наука 0 комментариев

Пока мы спим, мозг перелопачивает прожитый нами опыт и развивает какие-то необычные решения, которые днем отбрасывает сознание. 

Назовем самые популярные данные на эту тему, которые никто пока не опроверг.

1. Нильс Бор и модель атома

По версии, знаменитый датский физик Нильс Бор 28 февраля 1913 года предложил  современную модель атома благодаря сну о Солнечной системе.

Нильсу Бору приснилось солнце из горящего газа, вокруг которого вращались связанные с ним тонкими нитями планеты. Внезапно газ затвердел, и солнце с планетами уменьшились в размерах. Ученого утром осенило::солнце -- это ядро атома, а планеты вокруг него —--электроны...

Так Бор обнаружил, что вокруг атома существует несколько квантовых орбит, по которым перемещается электрон. Он предположил, что электрон излучает энергию не все время, а только перемещаясь с одной орбиты на другую.

2. Дмитрий Менделеев и таблица элементов

Когда 19 марта 1869 года химик Дмитрий Менделеев представил научному сообществу периодическую систему элементов, то на вопрос репортеров, как ему пришла в голову таблица, ученый отвечал так: 

«Во сне я увидел таблицу, в которой все элементы находились на своих местах, как нужно. Проснувшись, я сразу же записал ее на листке бумаги». 

Правда ли исследователю приснилась таблица или это была шутка -- об этом ученые спорят до сих пор.

Дмитрий Менделеев разрабатывал периодическую систему химических элементов более двух лет. И даже если научное открытие и было сделано во сне, то это результат титанического труда ученого.

3. Отто Лёви и нейромедиаторы

Немецкий фармаколог и психобиолог Отто Лёви пытался понять, как сигнал передается от одного нейрона к другому. И вроде бы в 1921 году ему приснился эксперимент, который позволил продемонстрировать, что для взаимодействия друг с другом нервные клетки выделяют химические нейромедиаторы.

«…Я набросал несколько пометок на клочке тонкой бумаги, -- сообщит он потом. – Утром я не смог расшифровать свои каракули. На следующую ночь, ровно в три часа, та же мысль вновь осенила меня. Это была схема эксперимента, призванного определить, верна ли гипотеза химической передачи импульса, высказанная мной 17 лет назад. Я тотчас встал с постели и направился в лабораторию».

Сделанное открытие принесло ученому Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1936 года.

4. Август Кекуле и структура бензола

В 1865 году немецкий химик Август Кекуле работал над расшифровкой структуры химического вещества бензола, содержащего шесть атомов углерода. Они могут быть соединены в молекуле различными способами. Ранее он доказал, что все атомы углерода ведут себя одинаково. Но при этом атомы, находящиеся сбоку или на конце таких структур, должны были бы вести себя иначе, чем атомы, которые находятся в их середине. Именно тогда ученый увидел сон:

«Я сидел и писал учебник, но работа не продвигалась… Я развернул кресло к камину и задремал. Перед глазами мелькали атомы… Мой умственный взор, обострившийся в результате постоянных видений такого рода, мог теперь различать более крупные структуры разнообразной конфигурации: длинные ряды атомов, иногда более тесно прилегающие друг к другу, постоянно извивающиеся, как змеи. Но погодите! Что это? Одна змея вцепилась в собственный хвост, продолжая насмешливо кружиться перед моими глазами. Я проснулся как громом пораженный… Остаток ночи я провел за размышлениями над следствиями этой гипотезы». 

Во сне Кекуле увидел образ змеи, кусающей себя за хвост. Он натолкнул его на мысль о том, что молекула бензола может образовывать кольцо, в котором каждый из шести атомов углерода соединен с двумя другими. Так исследователю -- по правде или по легенде -- удалось открыть структуру молекулы бензола.

5. Джузеппе Тартини и «Дьявольская соната»

Еще одна легенда гласит: итальянскому композитору Джузеппе Тартини приснилась… музыка! Во сне он продал душу дьяволу, а взамен попросил того сыграть на скрипке.

«Приснилось, что я заключил договор с дьяволом за свою душу. Мой новый слуга исполнял все мои желания. Я дал ему скрипку, чтобы проверить, умеет ли он играть. Каково же было мое изумление, когда я услышал сонату, такую чудесную и прекрасную, сыгранную с таким искусством и умом, каких я не мог себе представить даже в самых смелых полетах фантазии. Я чувствовал себя очарованным, околдованным: дыхание перехватило, и я проснулся. Я тут же схватил свою скрипку, чтобы хотя бы частично сохранить впечатление от своего сна», --  такая история рассказана Джузеппе Тартини в книге французского астронома и писателя Жерома Лаланда «Путешествие француза в Италию».

Сатана исполнил прекрасную мелодию -- ее и записал проснувшийся композитор.  Свое произведение Тартини так и назвал -- «Дьявольская трель».

Тартини говорил, что сочинил «Дьявольскую трель» в 1713 году, хотя некоторые биографы относят ее к 1740-м годам.

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

