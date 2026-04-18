Цитсковскис: Латвия близится к моменту, когда деньги могут попросту закончиться (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 18 апреля, 2026 10:49

Важно 2 комментариев

LETA

Скоро уже будет невозмжно избежать непопулярных решений, считает бывший директор Госканцелярии Янис Цитсковскис, высказавший такое мнение в подкасте nra.lv на "Ютубе". На вопрос, что бы он делал, будучи премьером, Цитсковскис ответил, что принимал бы именно такие решения.

Он считает, что необходимо срочно пересмотреть расходы госбюджета и принять чёткие решения по стратегическим проектам, включая Rail Baltica и airBaltic. Сейчас эти вопросы сознательно затягивают, чтобы избежать политических последствий.

Цитсковскис предупреждает: в ближайшие годы ситуация только ухудшится. Если 2027 и 2028 годы ещё можно будет выдержать, то в 2029 году в государстве возможен серьёзный финансовый кризис, который напомнит о временах правления Иварса Годманиса, когда деньги попросту закончились.

Комментарии (2)
«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города
«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города (1)

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)
Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»
Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!» (2)

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

