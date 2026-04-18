Белые медведи на Шпицбергене стали толще и здоровее, несмотря на исчезновение льда

© BBC 18 апреля, 2026 09:52

Животные

Вопреки ожиданиям ученых и несмотря на то, что площадь ледового покрова в Арктике стабильно сокращается из‑за изменения климата, белые медведи на норвежском архипелаге Шпицберген стали толще и здоровее, чем были в начале 1990‑х годов.

Белые медведи охотятся на морском льду на тюленей, которые являются для них основным источником жирной пищи. Жировые запасы медведей обеспечивают им энергию и теплоизоляцию, а также позволяют самкам производить питательное молоко для детенышей.

В период с 1992 по 2019 год ученые взвесили и измерили 770 взрослых медведей на Шпицбергене и обнаружили, что они стали значительно толще.

Они предполагают, что медведи приспособились к новым условиям, начав больше охотиться на сухопутных животных, например, оленей, а также на моржей.

Это открытие, о котором ученые рассказали в журнале Scientific Reports, выглядит особенно поразительным, если учесть, насколько сильно изменение климата влияет на Шпицберген.

За время, когда проводилось это исследование, повышение температуры на планете привело к тому, что продолжительность сезона, когда море свободно ото льда, выросла в этом регионе почти на 100 дней — она росла со скоростью примерно четыре дня в год.

«Чем толще медведь, тем ему лучше, — пояснил ведущий исследователь Норвежского полярного института доктор Йон Аарс. — А я ожидал, что при таком значительном сокращении площади морского льда состояние животных ухудшится».

В Норвегии моржи находятся под официальной охраной с 1950-х годов, поскольку до этого они оказались на грани исчезновения из‑за охоты. Охрана способствовала увеличению их численности и, по-видимому, моржи стали новым источником жирной пищи для белых медведей.

«Сегодня вокруг стало гораздо больше моржей, — говорит Аарс. — Возможно, они также научились более эффективно охотиться на тюленей».

Он пояснил, что когда льда на море становится меньше, тюлени собираются на небольших его участках и тогда медведям легче их поймать.

Подпись к фото, Другие недавние исследования медведей Шпицбергена показали, что увеличение количества дней без льда снижает выживаемость медвежат.

Несмотря на то, что для этих арктических хищников это неожиданно хорошая новость, исследователи считают, что такая ситуация вряд ли продлится долго.

По мере того как морской лед продолжает сокращаться, медведям приходится преодолевать все большие расстояния, чтобы добраться до мест охоты. Это значит, что они расходуют больше энергии и тратят драгоценный жир.

Как напоминает благотворительная организация Polar Bears International, до 1970-х на белых медведи Шпицбергена велась активная охота.

Затем этих животных взяли под международную охрану, и эксперты полагают, что это тоже, вместе с ростом численности моржей и оленей, могло повлиять на состояние популяции.

Но это улучшение состояния медведей, как предполагают исследователи, может быть лишь временным.

«Состояние организма — это только часть картины, — говорит ведущий специалист Норвежского полярного института доктор Джон Уайтмен. — Другое недавнее исследование показало, что увеличение числа дней без льда сократило процент выживаемости среди медвежат, медведей-подростков и старых самок».

В других регионах Арктики изменение климата совершенно по-другому влияет на популяции белых медведей. Всего их 20.

Самая южная и самая хорошо изученная из них - популяция на западе Гудзонова залива в Канаде. Ее численность сокращается, и ученые прямо связывают это с потеплением.

По словам доктора Уайтмена, в долгосрочной перспективе картина ясна: белым медведям для выживания нужно, чтобы море замерзало.

«Сокращение площади льда в итоге ведет к сокращению числа медведей, хотя [как показывает это последнее исследование] краткосрочная картина может сильно отличаться от региона к региону», — сказал доктор Уайтмен Би-би-си.

«В долгосрочной же перспективе, — продолжил ученый, — если не сдерживать сокращение площади льда, то белые медведи в конце концов исчезнут».

 

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
Синоптики предупреждают: в конце апреля ожидаются снег, град и заморозки
Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»
Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

США продлили до 16 мая отмену санкций против нефти из России

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

В Литве начался суд над пятью обвиняемыми в отправке взрывоопасных посылок на Запад

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

«Ездят тут даром, да ещё с чемоданом…» Как шофёр автобуса обидел пассажира-ребёнка

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

Записал на жену: мэр Риги в прошлом году купил автомобиль стоимостью свыше 40 тысяч евро

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

