"Сегодня был у зубного и получил смету на 2 зубных импланта - 2500 евро только первая часть, без коронок. Не, ОК, у меня деньги есть, малость болезненно, но терпимо. Однако на обратном пути я задумался: что делать гражданину обыкновенному, у которого в банке не завалялось пары штук на такие случаи?" - пишет на платформе "Х" пользователь Muhtars.

Медицинская страховка такую процедуру не покрывает. Судя по комментариям, установка имплантов - наиболее приемлемое решение в его случае, другие варианты не очень подходят. А комментируют его пост довольно активно:

- Дешевле регулярно чистить зубы два раза в день...

- Вместо имплантов среднестатистический гражданин использует протезы.

- В Турции имплант - около 200 евро. Если надо ставить больше пяти, то окупается при всех расходах на гостиницы и перелёты. У меня соседка за 5000 всю полость рта привела в порядок.

- Можно оформить в лизинг.

- А в залог зубы? :)

- Ничего. Стоматология - развлечение для богатых.

- Такое впечатление и у меня возникло. Об этом можно в школах лекции читать: учитесь, дети, чтобы в будущем можно было большие бабки заработать и зубы вставить.

- Коллега, который и меня вдохновляет на этот процесс, ровно год назад за 2 импланта заплатил 800 за штуку. И он выбрал самые крутые. В этом году они идут через Ормузский пролив.

- Я ставил имплант по 1800 евро. Это был 2021 год. Тогда подавляющее большинство ехало в Белоруссию, где это стоило около 400 евро. Предполагаю, что и в данный момент большинство ставит импланты в Белоруссии, не знаю, какая сейчас цена, но думаю, что от 600 до 800.

- Большинство стоматологов в конец ох*ели. Им не мешало бы какую-то реформу зарплат, чтобы малость на землю спустились. Знаю одного, зарплата чуть меньше 20 тысяч в месяц, но всё время ноет, что жизнь тяжёлая.

- Гражданин обыкновенный может пытаться всем рассказывать, что он хоккеист и вставит зубы после окончания сезона.

- Гражданин обыкновенный даёт зубам сгнить, облегчая боль коктейлем Cēsu 14.

- Ходит без зубов. Много таких людей.

- Каша из овсяных хлопьев - сравнительно дешёвый и полезный вариант завтрака. Картофельное пюре с котлетами? В конце концов - почему так популярен мясной салат?

- Ничего, мажут манную кашу на стену и слизывают.

- Я долго копила вместе с ортодонтией на протяжении 2 лет, будет проект пятилетки на 10 штук.

- Хожу без этих двух зубов. Хорошо, что это резцы и не видно, что их нет, когда улыбаешься.

- Ничего. Едят теми, которые есть, и не улыбаются.

- Ничего. Нет нормальной возможности. Очень обрадовалась за ту мамочку, которой недавно народ пожертвовал. Потому что ни одна страховка не покрывает протезирование. Я очень думаю над тем, как улыбаться. Обычные протезы не особо хочу, по-прежнему надеюсь, что случайно с воздуха деньги упадут и смогу позволить себе импланты.

- Они кладут зубы на полку. Наш народ это уже предусмотрел.

- Пусть гражданин обыкновенный продолжает голосовать за "Новое единство" и "Прогрессивных" и дальше удивляется.

Šodien biju pie zobārsta un saņēmu tāmi par 2 zobu implantiem - 2500Eur tikai pirmā daļa, bez micītēm. Nē, ok, man nauda ir, bišķi jau sāpīgi ir, bet piecietīs. Bet atceļā aizdomājos - ko darīt pilsonim parastajam kam bankā nemētājas pāris pakas šādiem gadījumiem?