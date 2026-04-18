Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 18. Апреля Завтра: Jadviga, Laura
Доступность

«Стоматология — развлечение для богатых»: лечить зубы советуют в лизинг. Или в Турции (1)

Редакция PRESS 18 апреля, 2026 11:56

Важно

Те, кто застал СССР, помнят, что поход к стоматологу многих пугал - люди боялись лечения и удаления зубов. Теперь же лечение стало более безболезненным, но люди всё равно стоматолога боятся. Точнее, боятся, что им выставят огромный счёт за лечение.

"Сегодня был у зубного и получил смету на 2 зубных импланта - 2500 евро только первая часть, без коронок. Не, ОК, у меня деньги есть, малость болезненно, но терпимо. Однако на обратном пути я задумался: что делать гражданину обыкновенному, у которого в банке не завалялось пары штук на такие случаи?" - пишет на платформе "Х" пользователь Muhtars.

Медицинская страховка такую процедуру не покрывает. Судя по комментариям, установка имплантов - наиболее приемлемое решение в его случае, другие варианты не очень подходят. А комментируют его пост довольно активно:

- Дешевле регулярно чистить зубы два раза в день...

- Вместо имплантов среднестатистический гражданин использует протезы.

- В Турции имплант - около 200 евро. Если надо ставить больше пяти, то окупается при всех расходах на гостиницы и перелёты. У меня соседка за 5000 всю полость рта привела в порядок.

- Можно оформить в лизинг.

- А в залог зубы? :)

- Ничего. Стоматология - развлечение для богатых.

- Такое впечатление и у меня возникло. Об этом можно в школах лекции читать: учитесь, дети, чтобы в будущем можно было большие бабки заработать и зубы вставить.

- Коллега, который и меня вдохновляет на этот процесс, ровно год назад за 2 импланта заплатил 800 за штуку. И он выбрал самые крутые. В этом году они идут через Ормузский пролив.

- Я ставил имплант по 1800 евро. Это был 2021 год. Тогда подавляющее большинство ехало в Белоруссию, где это стоило около 400 евро. Предполагаю, что и в данный момент большинство ставит импланты в Белоруссии, не знаю, какая сейчас цена, но думаю, что от 600 до 800.

- Большинство стоматологов в конец ох*ели. Им не мешало бы какую-то реформу зарплат, чтобы малость на землю спустились. Знаю одного, зарплата чуть меньше 20 тысяч в месяц, но всё время ноет, что жизнь тяжёлая.

- Гражданин обыкновенный может пытаться всем рассказывать, что он хоккеист и вставит зубы после окончания сезона.

- Гражданин обыкновенный даёт зубам сгнить, облегчая боль коктейлем Cēsu 14.

- Ходит без зубов. Много таких людей.

- Каша из овсяных хлопьев - сравнительно дешёвый и полезный вариант завтрака. Картофельное пюре с котлетами? В конце концов - почему так популярен мясной салат?

- Ничего, мажут манную кашу на стену и слизывают.

- Я долго копила вместе с ортодонтией на протяжении 2 лет, будет проект пятилетки на 10 штук.

- Хожу без этих двух зубов. Хорошо, что это резцы и не видно, что их нет, когда улыбаешься.

- Ничего. Едят теми, которые есть, и не улыбаются.

- Ничего. Нет нормальной возможности. Очень обрадовалась за ту мамочку, которой недавно народ пожертвовал. Потому что ни одна страховка не покрывает протезирование. Я очень думаю над тем, как улыбаться. Обычные протезы не особо хочу, по-прежнему надеюсь, что случайно с воздуха деньги упадут и смогу позволить себе импланты.

- Они кладут зубы на полку. Наш народ это уже предусмотрел.

- Пусть гражданин обыкновенный продолжает голосовать за "Новое единство" и "Прогрессивных" и дальше удивляется.

 

Šodien biju pie zobārsta un saņēmu tāmi par 2 zobu implantiem - 2500Eur tikai pirmā daļa, bez micītēm. Nē, ok, man nauda ir, bišķi jau sāpīgi ir, bet piecietīs. Bet atceļā aizdomājos - ko darīt pilsonim parastajam kam bankā nemētājas pāris pakas šādiem gadījumiem?

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)

Главные новости

Важно

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

Важно

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города (1)

Важно

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»

Важно 16:08

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Читать
Загрузка

Важно 15:36

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

Читать

Важно 15:06

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

Читать

Мир 13:40

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

Читать

Мир 13:34

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

Читать

Важно 13:09

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

Читать

Важно 12:17

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

Читать