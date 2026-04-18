Проклятие фараонов: раскрыт секрет гибели ученых, нашедших саркофаг Тутанхамона

«В королевском некрополе Фивской империи, прямо под гробницей Рамсеса VI, обнаружена погребальная камера, в которой находится усыпанный драгоценными камнями трон Тутанхамона. О нем сообщается как об одном из самых красивых произведений искусства, когда-либо найденном.

Исследователи также обнаружили изысканные кушетки, украшенные резьбой и позолотой и инкрустированные слоновой костью, другую мебель, большое количество королевских одеяний, некоторые из них богато украшенные, статуи в человеческий рост, вазы замысловатого дизайна и остатки большого количества жертвенных продуктов», -- сообщало Associated Press.

Несметные богатства, найденные в гробнице, поражали воображение. Их стоимость оценили в 40 млн. долларов (в деньгах того времени).

Гробница Тутанхамона оказалась первой найденной в современную эпоху неповрежденной усыпальницей фараона, наполненной невероятными сокровищами.

Когда британский археолог-любитель Говард Картер вошел в усыпальницу фараона Тутанхамона в Долине царей, то якобы нашел гранитную плиту, на которой было написано, что нарушивший покой фараона будет подвергнут проклятию: «Смерть настигнет того, кто нарушит покой фараона».

Факт, что в день вскрытия саркофага Тутанхамона любимую канарейку Картера съела кобра. Напомним, изображение змеи обычно украшало головной убор фараонов.

Вскоре после того как команда исследователей потревожили место упокоения фараона, умершего 18-летним в 1327 году до н. э., шестеро умерли, а один из них, лорд Карнарвон, погиб через полгода после открытия могилы. Врачи установили, что причиной стали осложнения, возникшие в результате загадочной инфекции.

Многих потряс тот факт. что 5 апреля 1923 года скончался Джордж Эдвард Стэнхоуп Молино Герберт, пятый граф Карнарвон. Он был другом Картера и финансировал экспедицию. Карнарвон был в числе первых, кто зашел в гробницу Тутанхамона.

Граф Карнарвон был другом сэра Артура Конана Дойла -- создателя Шерлока Холмса. «Злая стихия (evil elemental) могла послужить причиной смертельной болезни графа Карнарвона», -- написал тогда Конан Дойл.

Зафиксировано, что через несколько дней после посещения погребальной камеры лорда Карнарвона в щеку укусил москит. Укус был достаточно сильным, и решивший побриться лорд по неосторожности порезал его. В рану попал стрептококк, что привело к тяжелому рожистому воспалению. Болезнь дала осложнение в виде пневмонии, а затем один за другим стали отказывать другие органы. После двух недель мучений лорд Карнарвон скончался в возрасте 56 лет.

Не все знают, что одним из первых версию об отравленных «закладках» в гробнице фараона Тутанхамона озвучил известный писатель, да-да, сэр Артур Конан Дойл. Он предположил, что в гробнице могли находиться споры с отравленными материалами, которые «должны были охранять покой фараона» согласно представлениям древних египтян о загробной жизни. Однако доказать свою гипотезу Конан Дойл не смог.

Среди других «жертв» проклятия упоминают принца Али Камеля Фахми Бея. 10 июля 1923 года его застрелила жена Маргерит Алибер. 15 января 1924 года не стало сэра Арчибальда Дугласа-Рейда, проводившего рентген потревоженной мумии.

Так родилась легенда о проклятии фараонов. Хотя всегда были не только сторонники теории проклятия фараонов, но и те, кто относился к ней скептически. Так, в 1934 году обозреватель лондонской газеты The Evening Standard писал: «Нас хотят заставить поверить, что Тутанхамон нанял комара, чтобы тот укусил лорда Карнарвона, подстроил автокатастрофу в Америке, чтобы убить доктора Джонатана Карвера, и ответственен за смерть всех, кто побывал в гробнице Тутанхамона, включая местного прораба и канарейку мистера Картера».

Еще в 1956 году доктором Дином был поставлен научно обоснованный диагноз -- «пещерная болезнь», и тем самым развеян миф о проклятии фараона.

Исследованиями вирусов и ядовитых плесеней, найденных в гробницах и содержащихся в мумиях, занимались также французские ученые. В парижскую лабораторию была доставлена из музея бальзамированная мумия фараона Рамзеса II, которая с течением времени стала разлагаться.

Во время ее реставрации исследователи обнаружили на ушах, туловище и внутри мумии грибки плесени из группы аспергилусов, причем самые активные и ядовитые -- аспергилус флавус и аспергилус нигель. Эти и другие исследования показали, что споры плесени спустя тысячелетия не только не теряют своей жизнеспособности, но, наоборот, их патологический потенциал усиливается!

Согласно более свежему исследованию Института сохранения предметов искусства Гетти и Гарвардского университета, пятна на стенах обнаруженной сто лет назад гробницы -- не что иное, как скопление бактерий, которые приводят к болезни при попадании в дыхательную систему.

Ученые полагают, что причиной смертельной болезни, скорее всего, стал токсичный гриб Aspergillus flavus, способный сохраняться в спящем состоянии в изолированной среде -- такой как гробница -- на протяжении тысяч лет.

Этот гриб известен своей устойчивостью к суровым условиям, а при нарушении покоя он может высвобождать смертоносные споры, вызывая серьезные респираторные заболевания у людей с ослабленным иммунитетом. Однако исследователи из Пенсильванского университета считают, что данный гриб может сыграть революционную роль в глобальной борьбе с раком.

Ученые обнаружили, что гриб вырабатывает соединения, называемые аспергимицинами (asperigimycins), которые по эффективности сопоставимы с двумя препаратами, десятилетиями применяемыми при химиотерапии лейкемии.

Исследователи изучили 12 штаммов грибов рода Aspergillus и нашли нечто необычное: молекулы с замкнутыми кольцами, ранее не известные науке. Их назвали асперигимицинами. Четыре из них удалось выделить, и две продемонстрировали впечатляющую эффективность в борьбе с клетками лейкемии в пробирке. А одна -- при сочетании с липидом из маточного молочка -- оказалась не хуже современных препаратов.

Однако противораковое действие данного грибка проявляется только в отношении лейкемии и не распространяется на другие формы онкологических заболеваний.

Следы похожей токсичной плесени также были обнаружены во время расследования смертей ученых, побывавших в гробнице польского короля Казимира IV в 1970-х годах.

«Грибы подарили нам пенициллин, -- говорит Шерри Гао, старший автор научной статьи. -- Эти результаты показывают, что в природе все еще можно найти множество лекарств на основе природных соединений».

«Природа предоставила нам невероятную аптеку, -- добавила она. -- Все зависит от нас: надо только раскрыть ее секреты. Как инженеры, мы с воодушевлением продолжаем исследовать, учиться у природы и использовать это знание для создания лучших решений».

Добавим, что, по мнению египетского археолога Захи Хавасса, причиной гибели первооткрывателей гробниц может быть не грибок, а невидимые микробы, способные вызвать инфекции у входящих туда археологов сразу после открытия.

«Когда в гробнице находится мумия, в этой мумии есть микробы, которых вы не видите. Раньше археологи спешили, заходили в гробницы, заражались микробами и умирали», -- сказал ученый.

Еще одна версия -- яды и радиоактивные элементы, которые попросту могли попасть в гробницу за многие тысячелетия, что и вызвало смерть исследователей.

Справка. Ученые из Манчестерского университета и других научных центров опубликовали предупреждение о растущей угрозе от грибка Aspergillus, который из-за повышения температуры на планете находит все больше мест с условиями, где он может процветать. Некоторые виды Aspergillus уже стали устойчивыми к существующим методам лечения, что повышает риски для здоровья людей, особенно тех, кто имеет ослабленный иммунитет, сообщает издание People.

Aspergillus fumigatus -- один из самых опасных видов, вызывает аспергиллез, серьезную респираторную инфекцию, которая является основной причиной инвазивных плесневых инфекций у людей.

Ученые отмечают, что человечество уже сейчас переживает медленно развивающуюся грибковую пандемию. В мире от грибковых инфекций каждый год умирает около четырех миллионов человек. В ВОЗ оценили четыре из 19 грибковых патогенов как представляющие критическую угрозу для общественного здравоохранения. Помимо самого агрессивного Candida auris в этот список вошли Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus и Candida albicans.