Синоптики предупреждают: в конце апреля ожидаются снег, град и заморозки

Уже в воскресенье и в понедельник станет немного прохладнее, в ночь на понедельник столбик термометра местами может опуститься до -4 градусов. Будет дуть северный ветер, от слабого до умеренного.

С четверга на погоду часто будут влиять циклоны, поэтому ожидается порывистый ветер и осадки в виде снега, дождя и града. Возможны сильные осадки и формирование кратковременного снежного покрова.

В самые прохладные дни максимальная температура воздуха по всей стране будет ниже +10 градусов, в отдельные ночи ожидается небольшой мороз.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды в ближайшие две недели средняя температура в Латвии ожидается примерно на 2 градуса ниже нормы.