Записал на жену: мэр Риги в прошлом году купил автомобиль стоимостью свыше 40 тысяч евро

В 2024 году Клейнбергс декларировал два велосипеда и автомобиль VW Sharan, зарегистрированный в 2012 году. В 2025-м велосипедов в декларации уже не было, но помимо VW Sharan появилась автомашина Renault Rafale 2025 года выпуска.

Как свидетельствует информация на сайте дилеров Renault, автомобиль этой модели в самой дешёвой комплектации стоит свыше 40 тысяч евро.

Агентству LETA мэр пояснил, что это семейное авто, оно приобретено в лизинг и зарегистрировано на имя его супруги. В семье пришли к договорённости, что мэр тоже пользуется новой автомашиной.

Кроме этого, у Клейнбергса задекларированы накопления в разных финансовых учреждениях на сумму около 7600 евро.

В прошлом году долгов у столичного мэра стало больше - их сумма в 2025-м достигла 116 тысяч 327 евро, а в 2024-м она составляла 92 тысячи 486 евро.

За 2025 год Клейнбергс в Рижском самоуправлении заработал около 50 тысяч, в Сейме - 11 тысяч 839 евро, в других местах - более мелкие суммы.

Ещё 26 тысяч евро мэр Риги в прошлом году выручил от продажи сельхозугодий. Впрочем, по словам Клейнбергса, эта сделка фактически была совершена ещё в 2024-м.