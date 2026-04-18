Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Сб, 18. Апреля
Записал на жену: мэр Риги в прошлом году купил автомобиль стоимостью свыше 40 тысяч евро

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

В 2024 году Клейнбергс декларировал два велосипеда и автомобиль VW Sharan, зарегистрированный в 2012 году. В 2025-м велосипедов в декларации уже не было, но помимо VW Sharan появилась автомашина Renault Rafale 2025 года выпуска.

Как свидетельствует информация на сайте дилеров Renault, автомобиль этой модели в самой дешёвой комплектации стоит свыше 40 тысяч евро.

Агентству LETA мэр пояснил, что это семейное авто, оно приобретено в лизинг и зарегистрировано на имя его супруги. В семье пришли к договорённости, что мэр тоже пользуется новой автомашиной.

Кроме этого, у Клейнбергса задекларированы накопления в разных финансовых учреждениях на сумму около 7600 евро.

В прошлом году долгов у столичного мэра стало больше - их сумма в 2025-м достигла 116 тысяч 327 евро, а в 2024-м она составляла 92 тысячи 486 евро.

За 2025 год Клейнбергс в Рижском самоуправлении заработал около 50 тысяч, в Сейме - 11 тысяч 839 евро, в других местах - более мелкие суммы.

Ещё 26 тысяч евро мэр Риги в прошлом году выручил от продажи сельхозугодий. Впрочем, по словам Клейнбергса, эта сделка фактически была совершена ещё в 2024-м.

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

