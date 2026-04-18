Её пост был опубликован в пятницу, 17 апреля. Дело было с близким Винете человеком - она пишет, что неприятный инцидент произошёл в автобусе Броцены - Салдус.

Водитель автобуса во время поездки оскорбительно высказался о пассажире и его багаже: "Ездят тут даром, да ещё с чемоданом...". Можно было бы не обращать внимание на ворчание шофёра, но эти слова были адресованы ребёнку с особыми потребностями, который вёз с собой необходимые ему вещи - лекарства, памперсы и медицинские устройства.

"Мне по-настоящему неловко и грустно, что у нас есть такие шофёры, которые позволяют себе высказываться оскорбительно по адресу пассажиров, особенно детей с особыми потребностями. Считаю, что такое отношение со стороны работника общественного транспорта неприемлемо. Каждый пассажир имеет право на достойное отношение и понимание. Призываю предприятие оценить эту ситуацию и напомнить своим работникам о профессиональном и человечном отношении к пассажирам. Надеюсь, что в будущем такие ситуации не повторятся", - пишет Винета.

Комментаторы в основном возмущены и считают, что водителю, как говорится, "прилетит бумеранг" за такое его высказывание:

- Увы, так довольно часто случается. Был случай, когда в 25-градусный мороз нынешней зимой шофёр не взял в автобус двух моих 9-классниц, потому что не работал аппарат для расчёта за поездки банковской картой. Конечно, звонили об этом случае фирме-перевозчику. Они любезно извинились, сказали, что ещё и ещё раз обсудят правила и этику, но не всё можно обсудить. Взрослые люди сами должны понимать, что есть что.

- Пусть попробует к моим сыновьям неуважение проявить, сам пешком пойдёт, добровольно... И пусть до меня не дойдёт никакая жалоба от детей, нашу встречу никогда не забудет. Что это вообще за вседозволенность? Не нравится работа - топай... Надеюсь, что шофёр получит замечание, как правильно выполнять свои обязанности.

- Это палка о двух концах. Конечно, надо сообщить перевозчику, но мало надежды, что шофёр получит по заслугам, потому что из-за неадекватной зарплаты шофёров не хватает, так что с ними вынуждены нянчиться, потому что иначе дефицит шофёров будет ещё больше.

- Эти люди не ездят бесплатно. За них платит государство, только не сразу, а чуть позже. Шофёрам это следовало бы помнить.