«Ездят тут даром, да ещё с чемоданом…» Как шофёр автобуса обидел пассажира-ребёнка (1)

Редакция PRESS 18 апреля, 2026 13:09

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

Её пост был опубликован в пятницу, 17 апреля. Дело было с близким Винете человеком - она пишет, что неприятный инцидент произошёл в автобусе Броцены - Салдус. 

Водитель автобуса во время поездки оскорбительно высказался о пассажире и его багаже: "Ездят тут даром, да ещё с чемоданом...". Можно было бы не обращать внимание на ворчание шофёра, но эти слова были адресованы ребёнку с особыми потребностями, который вёз с собой необходимые ему вещи - лекарства, памперсы и медицинские устройства.

"Мне по-настоящему неловко и грустно, что у нас есть такие шофёры, которые позволяют себе высказываться оскорбительно по адресу пассажиров, особенно детей с особыми потребностями. Считаю, что такое отношение со стороны работника общественного транспорта неприемлемо. Каждый пассажир имеет право на достойное отношение и понимание. Призываю предприятие оценить эту ситуацию и напомнить своим работникам о профессиональном и человечном отношении к пассажирам. Надеюсь, что в будущем такие ситуации не повторятся", - пишет Винета.

Комментаторы в основном возмущены и считают, что водителю, как говорится, "прилетит бумеранг" за такое его высказывание:

- Увы, так довольно часто случается. Был случай, когда в 25-градусный мороз нынешней зимой шофёр не взял в автобус двух моих 9-классниц, потому что не работал аппарат для расчёта за поездки банковской картой. Конечно, звонили об этом случае фирме-перевозчику. Они любезно извинились, сказали, что ещё и ещё раз обсудят правила и этику, но не всё можно обсудить. Взрослые люди сами должны понимать, что есть что.

- Пусть попробует к моим сыновьям неуважение проявить, сам пешком пойдёт, добровольно... И пусть до меня не дойдёт никакая жалоба от детей, нашу встречу никогда не забудет. Что это вообще за вседозволенность? Не нравится работа - топай... Надеюсь, что шофёр получит замечание, как правильно выполнять свои обязанности.

- Это палка о двух концах. Конечно, надо сообщить перевозчику, но мало надежды, что шофёр получит по заслугам, потому что из-за неадекватной зарплаты шофёров не хватает, так что с ними вынуждены нянчиться, потому что иначе дефицит шофёров будет ещё больше.

- Эти люди не ездят бесплатно. За них платит государство, только не сразу, а чуть позже. Шофёрам это следовало бы помнить.

 

Синоптики предупреждают: в конце апреля ожидаются снег, град и заморозки
Синоптики предупреждают: в конце апреля ожидаются снег, град и заморозки

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города
«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города (1)

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»
Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!» (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!» (1)

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО) (1)

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города (1)

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

США продлили до 16 мая отмену санкций против нефти из России (1)

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

В Литве начался суд над пятью обвиняемыми в отправке взрывоопасных посылок на Запад (1)

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

Записал на жену: мэр Риги в прошлом году купил автомобиль стоимостью свыше 40 тысяч евро (1)

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

