По словам полковника, мы слишком фокусируемся на 5-й статье, но есть одна статья, которая важнее её - под номером 3.

В 3-й статье говорится, что каждое государство несёт ответственность за подготовку к своей обороне. Это включает в себя и подготовку вооружённых сил, и обеспечение критической инфраструктуры, и обеспечение сотрудничества между гражданскими и военными.

"Итак, каждый раз, когда мы начинаем говорить о НАТО, нам прежде всего надо начать с разговора о своей всеобъемлющей обороне страны.

Мы должны будем воевать, потому что у нас такой сосед. Мы очень счастливы как латыши, что у нас такая география и что в таком месте нам Бог позволил создавать семьи и счастливую жизнь. Увы, у нас есть такой сосед за дверью рядом. Второе - временной аспект: воевать мы будем должны сегодня вечером. У нас больше нет времени, для нас важна каждая минута", - по-военному прямо высказался замначштаба.