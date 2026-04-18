Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!» (2)

TV24 18 апреля, 2026 16:08

Важно 2 комментариев

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

По словам полковника, мы слишком фокусируемся на 5-й статье, но есть одна статья, которая важнее её - под номером 3.

В 3-й статье говорится, что каждое государство несёт ответственность за подготовку к своей обороне. Это включает в себя и подготовку вооружённых сил, и обеспечение критической инфраструктуры, и обеспечение сотрудничества между гражданскими и военными.

"Итак, каждый раз, когда мы начинаем говорить о НАТО, нам прежде всего надо начать с разговора о своей всеобъемлющей обороне страны. 

Мы должны будем воевать, потому что у нас такой сосед. Мы очень счастливы как латыши, что у нас такая география и что в таком месте нам Бог позволил создавать семьи и счастливую жизнь. Увы, у нас есть такой сосед за дверью рядом. Второе - временной аспект: воевать мы будем должны сегодня вечером. У нас больше нет времени, для нас важна каждая минута", - по-военному прямо высказался замначштаба.

Комментарии (2)

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)
Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города
«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города

Проклятие фараонов: раскрыт секрет гибели ученых, нашедших саркофаг Тутанхамона
Проклятие фараонов: раскрыт секрет гибели ученых, нашедших саркофаг Тутанхамона

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

США продлили до 16 мая отмену санкций против нефти из России

Вашингтон вновь - на этот раз до 16 мая - отменил санкции на продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на танкеры. Ранее глава Минфина США заявлял, что не станет продлевать послабления.

В Литве начался суд над пятью обвиняемыми в отправке взрывоопасных посылок на Запад

В Литве начался процесс по делу о посылках-бомбах из России. Следствие установило, что две тестовые посылки были отправлены в США и Канаду, а еще две, предназначенные для этих стран, были найдены в Амстердаме.

«Ездят тут даром, да ещё с чемоданом…» Как шофёр автобуса обидел пассажира-ребёнка

Об очень неприятной ситуации рассказала в "Фейсбуке" Винета. Хотя в данном случае, как ей советуют комментаторы, надо было жаловаться не в соцсеть, а компании-перевозчику. 

Записал на жену: мэр Риги в прошлом году купил автомобиль стоимостью свыше 40 тысяч евро

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

