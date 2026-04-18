Что же такого написал Херманис?

"Всю неделю разъезжал по Видземе, ездил к людям, которые хотят меня встретить и приглашают. Сюрпризом стал Цесис. Местные устроили мне экскурсию, оказалось, что Цесис - полумёртвый город, повсюду пустые окна, ещё страшнее, чем в Риге на ул. Бривибас. Легенда о цесисской истории успеха оказалась шуткой. Интересно, почему?

Позавчера был приглашён в Скуене. За полтора часа, пока ехали по дорогам Пиебалги, навстречу не проехала НИ ОДНА машина. Мне скажут - у этого снова "всё плохо". Нет. Просто всё пусто. Пусто и чисто.

Сидим с местными, 13 человек, в основном из малого бизнеса. Главная мысль - государство душит и борется с латышами всеми возможными способами, там в фантазии недостатка нет. Некоторые ещё не уехали, держатся. Молодёжь давно за границей.

Но Видземе - это рай. Еду и думаю: Тоскана, только ещё прекраснее".

Как же откликаются на его твит?

Мэр Цесиса Янис Розенбергс из "Единства" написал: "Я бы охотно вас пригласил в повторный визит в Цесис! Расскажем, что сделано, что в процессе, что запланировано! Расскажем и о вызовах, с которыми сталкиваются края и регионы! Без иронии, вам как будущему государственному мужу это пригодится!"

На это Херманис ответил: "После 3 октября, если буду в таком статусе, то да. А пока моё мнение таково: ваша партия - могильщики латышского народа и говорить с вами бесполезно".

Есть и другие интересные комментарии:

- Я как жительница Цесиса думаю так. Это узкое видение. Кроме того, в рабочее время люди трудятся, дети - в детсадах и школах. Господину надо на экскурсиях бывать в выходные и после рабочего времени. И ничего не пусто. Люди живут и совершенно не волнуются по поводу ворчания рижского франтика. Вот так вот.

- Такое ощущение, что это не по Цесису вас водили на экскурсии! И хорошо, потому что в Цесисе хорошо и таких популистов, как вы, тут не надо!

- В плаксах никогда недостатка не было, которые ни на что больше не способны, кроме как ныть в интернете!

- Вот почему мысль о богатых беженцах с Запада так важна. Если бы только в Цесисе жило пару сотен таких, это автоматически создочало бы индустрию услуг и Цесис перестал бы быть полупустым...

- Вау... Позавчера (в четверг) были в Цесисе на концерте. Остались насладиться местом и на пятницу и были поражены, насколько красивый город и какой в нём порядок. Людей тоже много, и настрой очень европейский. Алвис, у вас, видимо, какой-то особый талант определять экономическое положение места проездом.

- Это глобализм опустошил Латвию. Чего не смогли коммунисты в СССР, то совершили брюссельские глобалисты. Если целью жизни людей объявляют материальное благополучи, как проще всего его достичь? Уехать, где "благополучнее"! Латвия должна искать и найти в себе новый смысл и идею.

- 20+ лет... Регион не научился себя содержать, обеспечивать, живёт за чужой счёт... Ты говоришь, государство их душит... Это звучит как "Вы нам по жизни будете должны, того, что вы даёте, слишком мало, мы хотим больше, нам положено... Наши деньги - только наши, а ваши - общие"...

- Очень многие уехали за границу, а в Латвии учёт показывает, что эти люди до сих пор здесь. Мы потеряли 30% населения и потеряем ещё больше, если не изменим ничего.

- Примерно в 2012-13 году Цесис был одним из самых популярных мест, где граждане Китая покупали недвижимость - не для проживания, а для шенгенского ВНЖ. Только в 2013 году его получили 186 китайских граждан по всей Латвии.

- Пустые окна в Цесисе частично свидетельствуют ещё и о чрезмерно низком налоге на недвижимость. Недвижимость в Цесисе очень даже востребована. Но если налог на неё низкий, то те, кому принадлежит имущество, которое им самим не нужно, могут позволить долгое время его удерживать и не предлагать на рынке по рыночным ценам.

- Может быть, те, кто не хотел встречаться с вами, просто не показывались на глаза, поэтому было так пусто.

- Да неужели... Это уж точно вводит в заблуждение! В предыдущий раз, когда я проезжала мимо Скуене, там были жуткие гравийные дороги. Вот и причина, почему многие туда не ездят. Везде в других местах поблизости в другие предыдущие года было довольно много машин!

- Недавно были в Рауне. Точно такие же ощущения, как вы описали. Пусто и чисто.

- А что ваши новоизбранные депутаты будут делать, чтобы вернуть жизнь в Цесис?

- ...потому что там работы нет.

- Недооценено, что Латвии сделала прежде всего "история успеха" Домбровскиса, закрытые тогда школы, детсады, библиотеки, дома культуры, аптеки, магазины. Сельскую местность целенаправленно опустошали и людей изгоняли. СПАСИБО "Новому единству"! Как бы оно ни называлось в какой момент!

- Пожалуйста, не езди больше в Цесис. У нас тут всё хорошо, ещё испоганишь что-нибудь.

- Если тебя Цесис шокирует пустотой, езжай в Валдемарпилс. Город в 20 км от моря, чуть ли не на велосипеде можно съездить искупаться. НО там царит тотальная безнадёга. Работы нет, деревянные халупы скоро короеды сгрызут до основания, в усадьбе у барского дома окна выбиты, липа Элку кустами обросла.