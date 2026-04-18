«Очередная авария в этом месте»: в Огре столкнулись две автомашины (ВИДЕО)

В результате удара один из автомобилей перевернулся, движение в месте аварии было временно затруднено.

На место происшествия прибыли оперативные службы.

Комментаторы пишут, что ДТП на этом перекрёстке происходит не впервые:

- Очередная авария в этом месте. Там нужна фотокамера, которая ловит тех, кто пересекает на красный свет, а то полное Огре бегущих дальтоников.

- Самое дебильное место в мире. Когда поворачиваешь налево, если впереди затормозят, потому что вперёд пролезает кто-то с крайней улицы, где стоит знак "Уступи дорогу", то тот, кто едет по главной, нажимает на педаль, чтобы успеть ещё и на жёлтый, такое дерьмо может случиться.