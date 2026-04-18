«Это шутка?!» Объявление о вакансии шокировало и развеселило (ФОТО)

Редакция PRESS 18 апреля, 2026 20:18

Иллюстративное фото

Объявление о предложении работы в гостинице, расположенной в усадьбе "Нурмуйжа", вызвало весьма неоднозначную реакцию публики в соцсети.

"Если кто-то хочет выполнять обязанности 2,5 должностей в усадьбе миллионера за 5 евро в час, я нашла для вас вакансию!" - пишет пользователь tā, ar rotveileri. 

В гостиницу требуется администратор, который(-ая) будет также выполнять уборку в номерах и в спа. Комментаторы посчитали, что при почасовой ставке в 5 евро это получится всего 800 евро в месяц. Прямо скажем, негусто. Не очень понятно также, как совместить работу администратором на рецепшене и уборку номеров, не говоря уже о спа.

Такое объявление не могло не вызвать множества откликов:

- Все работы не должны быть такими, чтобы обеспечивать все ваши прихоти и чтобы хватало на содержание семьи. Ясно, что это адресовано молодёжи, которая живёт у родителей, питается на работе: всё заработанное можно будет оставить себе, получить первый опыт работы. Проработай лето, купи первый старый пепелац. 

- Да, что-то местные на работу не идут...

- Я в комментариях спросила, а что зарплата такая большая? Удалили. :(

- Дружный коллектив и питание во время работы, чего вам ещё надо?

- Денег.

- "Ну а сколько ты хотел, чтобы тысччу платили за такую работу без образования, что ли?" © Довольно соблазнительно, 40 евро за рабочий день, работая на трёх должностях. Ну ведь местные - лентяи, не захотят трудиться на этой работе мечты в дружном и отзывчивом коллективе таких же товарищей по несчастью.

- Крепостное право, едрить твою.

- Я убеждён, что какой-нибудь индиец или пакистанец был бы готов это делать.

- Думаешь, они на велосипеде не больше зарабатывают?

- Там обед в ресторане стоит больше, чем администратор-уборщик может заработать за неделю. Местные, видимо, не рвутся за чуть ли минимальную зарплату мести туалеты в усадьбе. Однокурсница в годы учёбы подрабатывала в гостинице горничной, рассказывала, какими свиньями способны быть люди, - неудивительно.

- Самая дешёвая еда, насколько помню, в ресторане "Нурмуйжа" была примерно 20 евро. Отработав полный рабочий день, ты заработал одно блюдо + хлеб и сок в местном рестике. Надо думать, что зарплата брутто, тогда ещё надо налоги платить, если только не дают на лапу.

- Это шутка какая-то?!

- Классика. У нас тоже тут недалеко примерно то же самое, только ещё и жить надо на месте, а это означает, что реально ты на работе 24 часа - такое современное рабство.

- И они ещё говорят, что на твоё место очередь желающих стоит за забором.

- А если я в бассейне по колено и что-нибудь тру, как я могу успеть снять трубку, когда звонят где-то далеко-далеко на ресепшене?

- У меня там мама третьей бабушки, которая была из Латгалии, прислугой работала. Времена возвращаются.

- А насчёт еды было объяснение в фильме "Вокзал для двоих": это не объедки, а остатки!

- Замечательная работа в качестве первой после выхода из тюрьмы.

 

 

«Очередная авария в этом месте»: в Огре столкнулись две автомашины (ВИДЕО)
В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек (1)

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!» (5)

«Очередная авария в этом месте»: в Огре столкнулись две автомашины (ВИДЕО)

Как сообщает Sadursme.lv, ДТП с участием двух автомашин произошло в субботу, около 15:00, на углу ул. Кална и Ригас, возле магазина Lidl.

Депутат Кулбергс: «За мной ни разу ещё не бегали!» (ФОТО)

Депутат от Объединённого списка Андрис Кулбергс, известный тем, что возглавляет парламентскую комиссию по расследованию подорожания отопления в Риге, поделился в соцсети случаем, который произошёл с ним самим на днях.

Полковник Мирбахс: «Мы должны будем воевать!»

Полковник Айвис Мирбахс, замначштаба многонациональной дивизии НАТО, в эфире телеканала TV24 рассказал об одной статье договора НАТО, о которой слишком часто забывают.

Выехала из Франции в Испанию и не вернулась: полиция разыскивает девушку из Латвии (ФОТО)

Восточноземгальский участок Земгальского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшую без вести Лауру Марковичу 2001 года рождения. С февраля 2026 года она находится за границей, за это время успела побывать в Германии и Нидерландах.

«Полумёртвый город»: отзыв Херманиса о Цесисе обидел жителей города

Режиссёр Алвис Херманис поделился впечатлениями о поездке в Видземе, куда его пригласили, на платформе "Х". Видземе показалась ему раем - он сравнивает тамошнюю местность с итальянским регионом Тосканой, "только ещё прекраснее". Однако далеко не всем местным жителям пришлись по нраву его высказывания. Особенно негодуют жители Цесиса.

Записал на жену: мэр Риги в прошлом году купил автомобиль стоимостью свыше 40 тысяч евро

Согласно декларации должностного лица, поданной мэром Риги Виестурсом Клейнбергсом, в прошлом году он приобрёл автомобиль Renault Rafale.

