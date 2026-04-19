Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 19. Апреля Завтра: Fanija, Vesma
Доступность

Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая (2)

© LETA 19 апреля, 2026 09:46

Важно 2 комментариев

О том, что Латвия и Литва не разрешили самолёту премьера Словакии Роберта Фицо воспользоваться своим воздушным пространством для полёта в Москву, чтобы посетить мероприятия 9 мая, сообщил словацкий портал SME, сославшись на видеообращение Фицо.

"Литва и Латвия уже информировали, что не позволят во время полёта в Москву пересечь свою территорию", - сказал Фицо в видео, опубликованном в "Фейсбуке".

"Почему? Страны ЕС не позволяют премьер-министру другой страны ЕС пролететь над своими территориями. Я обязательно найду другой маршрут, как сделал это в прошлом году, когда нас "торпедировала" Эстония", - заявил он.

В нынешнем году Эстония тоже не позволит Фицо пересечь своё воздушное пространство по пути в Москву на мероприятия 9 мая, заявил в воскресенье, 19 апреля, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Фицо и в этом году не получит разрешения использовать воздушное пространство Эстонии, чтобы побывать на параде 9 мая в Москве, цель которого - прославлять агрессора. Мы это запрещали в прошлом году, тот же самый принцип в силе и сейчас", - цитирует высказывание Цахкны возглавляемое им министерство в своём заявлении.

В прошлом году страны Балтии тоже не разрешили пересечь своё воздушное пространство самолётам иностранных должностных лиц на пути в Москву, где 9 мая празднуют победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Фицо в 2025 году был вынужден лететь над Венгрией, Румынией и Чёрным морем. Задуманный маршрут полёта пришлось поменять и самолёту президента Сербии Александра Вучича.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики
Важно

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Кехрис: «После восстановления независимости мы год потеряли!»
Важно

Кехрис: «После восстановления независимости мы год потеряли!» (4)

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством»
Важно

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством» (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством» (2)

Важно 16:01

Важно 2 комментариев

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Читать
Загрузка

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Важно 15:42

Важно 2 комментариев

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

Читать

В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию

ЧП и криминал 14:46

ЧП и криминал 2 комментариев

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

Читать

«Они ждут, пока я умру»: пациент с онкозаболеванием решил искать правду в суде

Важно 13:58

Важно 2 комментариев

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Читать

Трамп подписал указ об ускорении исследований препаратов для лечения психических заболеваний

Мир 13:49

Мир 2 комментариев

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

Читать

«Уборка в городе доверена полным идиотам!» Что так возмутило рижанку?

Важно 13:21

Важно 2 комментариев

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

Читать

«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении

Важно 12:20

Важно 2 комментариев

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

Читать