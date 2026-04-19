"Литва и Латвия уже информировали, что не позволят во время полёта в Москву пересечь свою территорию", - сказал Фицо в видео, опубликованном в "Фейсбуке".

"Почему? Страны ЕС не позволяют премьер-министру другой страны ЕС пролететь над своими территориями. Я обязательно найду другой маршрут, как сделал это в прошлом году, когда нас "торпедировала" Эстония", - заявил он.

В нынешнем году Эстония тоже не позволит Фицо пересечь своё воздушное пространство по пути в Москву на мероприятия 9 мая, заявил в воскресенье, 19 апреля, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

"Фицо и в этом году не получит разрешения использовать воздушное пространство Эстонии, чтобы побывать на параде 9 мая в Москве, цель которого - прославлять агрессора. Мы это запрещали в прошлом году, тот же самый принцип в силе и сейчас", - цитирует высказывание Цахкны возглавляемое им министерство в своём заявлении.

В прошлом году страны Балтии тоже не разрешили пересечь своё воздушное пространство самолётам иностранных должностных лиц на пути в Москву, где 9 мая празднуют победу Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Фицо в 2025 году был вынужден лететь над Венгрией, Румынией и Чёрным морем. Задуманный маршрут полёта пришлось поменять и самолёту президента Сербии Александра Вучича.