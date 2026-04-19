Евродепутат признал: если войну понимать как кинетическую агрессию, осуществляемую в Украине. то при каких-то условиях Путин был бы готов её прекратить, но Путин ожидает исключительно капитуляции Украины.

По мнению Иябса, российский президент никогда не превратится в нормального, хозяйственно ориентированного главу правительства, каков, например, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц.

Путин видит себя как фигуру исторического масштаба, но та историческая литература, на которой он основывает всё, что говорит, представляет собой жуткий исторический "трэш", считает евродепутат.

По словам Иябса, Путину кажется, что он осуществит мечты о Третьем Риме, русском мире: "Можно ли с этого слезть, я не знаю. По-моему, есть основание сомневаться, может ли Россия обойтись без ментальной войны. Без физической, возможно, и может, но без ментальной - нет".