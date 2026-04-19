Press.lv
Иябс: Россия больше не может обойтись без войны (7)

© LETA 19 апреля, 2026 10:45

Об этом депутат Европарламента и политолог Иварс Иябс ("Развитию Латвии") сказал в интервью агентству LETA.

Евродепутат признал: если войну понимать как кинетическую агрессию, осуществляемую в Украине. то при каких-то условиях Путин был бы готов её прекратить, но Путин ожидает исключительно капитуляции Украины.

По мнению Иябса, российский президент никогда не превратится в нормального, хозяйственно ориентированного главу правительства, каков, например, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц.

Путин видит себя как фигуру исторического масштаба, но та историческая литература, на которой он основывает всё, что говорит, представляет собой жуткий исторический "трэш", считает евродепутат.

По словам Иябса, Путину кажется, что он осуществит мечты о Третьем Риме, русском мире: "Можно ли с этого слезть, я не знаю. По-моему, есть основание сомневаться, может ли Россия обойтись без ментальной войны. Без физической, возможно, и может, но без ментальной - нет".

Комментарии (7)

Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая
Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством» (7)

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики (7)

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию (7)

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

«Они ждут, пока я умру»: пациент с онкозаболеванием решил искать правду в суде (7)

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Трамп подписал указ об ускорении исследований препаратов для лечения психических заболеваний (7)

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

«Уборка в городе доверена полным идиотам!» Что так возмутило рижанку? (7)

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении (7)

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

