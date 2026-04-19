Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 19. Апреля Завтра: Fanija, Vesma
Доступность

«Вернуть людей на село может только чудо»: советы, как защититься от голода, бесят сельчан (1)

Редакция PRESS 19 апреля, 2026 11:31

Важно

Жительница латвийского приграничья по имени Лига выступила у себя в "Фейсбуке" с резкой критикой высказываний специалиста Института агроресурсов и экономики Ингуны Гулбе в эфире TV24.

В программе Dienas personība зашла речь о росте цен на продукты питания, и по этому поводу Гулбе дала советы, которые Лига считает совершенно бесполезными. Гулбе считает, что голод Латвии не грозит, но цены будут высокими, и рекомендует следующее: "Теперь весна, у нас есть возможность на селе посадить какую-нибудь картошку, капусту, ездить, помогать, ухаживать, и потом будет что есть. В сельской местности ещё можно каких-нибудь кур взять, чтобы за лето они выросли, и тогда будут яйца, поэтому так волноваться об этом не нужно".

Вот что по этому поводу написала Лига, которая реально живёт в сельской местности и считает эти советы оторванными от жизни:

"Конечно, давно уже привычно к тому, что на ТВ говорят тотальные глупости и там звучат абсурдные лозунги. Потому что те, кто говорит, живут на другой планете. Ингуна Гулбе, поди, не была в сельской местности как минимум 30 лет. Юрмальские виллы и крутые районы вокруг Риги не считаются. (...)

Какова же реальная сельская жизнь в наши дни?! Это что-то вроде жизни на Марсе. Это локдаун. Это когда даже для собаки встреча с homo sapiens - экстремальное приключение. Давно уже не те времена, когда у каждого сельчанина были свиньи, коровы, гуси, когда все устраивали толоки и могли сами себя содержать. Сельчанин, как монах или монахиня на своём хуторе ещё борется за выживание и каждый месяц переживает тяжёлый экзистенциальный кризис - упаковывать или нет чемоданы, чтобы уехать?! Жаль, что никто не исследовал, как на психику человка влияет многолетняя изоляция. Ну, если кто-то из Риги, вдохновившись Гулбе, планирует переехать на село, пусть сперва почитает книги об отшельниках в пустыне или выживальщиках на Аляске.

Иногда послушаешь болтунов, и становится ясно, что о жизни на селе - одни фантазии: овощи сами растут, куры и коровы тоже, пока ты чилишь в гамаке со стаканом свежевыжатого сока. Да, у сельской местности есть свои привилегии: свежий воздух, возможность вырастить экопродукты, покой и тишина, никакого криминала, потому что и людей практически нет.

Сколько в наши дни стоит содержание той же коровы или свиньи? Да хотя бы курицы?! Это экстремальное и дорогое удовольствие. Дешевле всё купить в супермаркете. Чтобы тот же самый огородик содержать, нужны прилежные руки, бензин, да, тот же самый бензин и навоз! Скоту нужен тёплый хлев и корм. Скот из воздуха не заводится. Курам тоже нужен надёжный домик, потому что лисы и ястребы тоже кушать хотят. На самом деле, ты на селе работаешь по нулям или даже в минусах. Сельская жизнь - это дорогое хобби. (...) Чтобы купить дров на зиму, сразу надо выложить минимум 1000 евро!

(...) Вот я вкратце описала жизнь на селе со своей точки зрения - как одна из последних жителей Латвии, потому что дальше за мной - только Россия.

Вернуть людей на село могло бы только и исключительно Чудо. Ну, и это было бы тогда, когда на нашей шее перестали бы сидеть господа, которые диктуют цены, правила и стравливают всех между собой".

После этого Лига обратилась к Гулбе, премьеру Эвике Силине и "всем остальным, кто с трибун призывает экономить и переехать жить в локдаун на бесплатное жительство в сельской местности" с призывом показать пример.

"Сейчас крупным фермерам нужны сборщицы камней. Это очень женственная работа - в резиновых сапогах по грязи пройти +- 50 км, собирая камни - лёгкие, как пушинки. Причём ради экономии бензина ехать на работу на велосипеде какие-то 25 км по ухабистым сельским дорогам! Вставать с рассветом и тащиться домой в сумерки. 

Эвика Силиня вообще могла бы показать мастер-класс - месяц поработать на ферме дояркой, чтобы понять, откуда берутся сливочки, сметанка и маслице. В конце концов, королева Мария-Антуанетта доила коров вместе с придворными дамами, ей это нравилось! Доила ручками, без аппаратов. Мыла водой вымя в дерьме, и руки от этого не отвалились.

Возможно ли нечто подобное вообще в наши дни, чтобы хоть одна принцесса или придворная дама, чтобы понять цену хлеба, поработала в поле или на ферме, солидаризируясь с народом?! Ну, хотя бы уборщицей в Замке Света, где в служебной части лифт не работает и надо со швабрами на самый верх идти по лестнице!"

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая
Важно

Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая (2)

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 16:01

Важно 1 комментариев

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Читать
Загрузка

Важно 15:42

Важно 1 комментариев

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

Читать

ЧП и криминал 14:46

ЧП и криминал 1 комментариев

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

Читать

Важно 13:58

Важно 1 комментариев

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Читать

Мир 13:49

Мир 1 комментариев

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

Читать

Важно 13:21

Важно 1 комментариев

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

Читать

Важно 12:20

Важно 1 комментариев

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

Читать