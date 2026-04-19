В программе Dienas personība зашла речь о росте цен на продукты питания, и по этому поводу Гулбе дала советы, которые Лига считает совершенно бесполезными. Гулбе считает, что голод Латвии не грозит, но цены будут высокими, и рекомендует следующее: "Теперь весна, у нас есть возможность на селе посадить какую-нибудь картошку, капусту, ездить, помогать, ухаживать, и потом будет что есть. В сельской местности ещё можно каких-нибудь кур взять, чтобы за лето они выросли, и тогда будут яйца, поэтому так волноваться об этом не нужно".

Вот что по этому поводу написала Лига, которая реально живёт в сельской местности и считает эти советы оторванными от жизни:

"Конечно, давно уже привычно к тому, что на ТВ говорят тотальные глупости и там звучат абсурдные лозунги. Потому что те, кто говорит, живут на другой планете. Ингуна Гулбе, поди, не была в сельской местности как минимум 30 лет. Юрмальские виллы и крутые районы вокруг Риги не считаются. (...)

Какова же реальная сельская жизнь в наши дни?! Это что-то вроде жизни на Марсе. Это локдаун. Это когда даже для собаки встреча с homo sapiens - экстремальное приключение. Давно уже не те времена, когда у каждого сельчанина были свиньи, коровы, гуси, когда все устраивали толоки и могли сами себя содержать. Сельчанин, как монах или монахиня на своём хуторе ещё борется за выживание и каждый месяц переживает тяжёлый экзистенциальный кризис - упаковывать или нет чемоданы, чтобы уехать?! Жаль, что никто не исследовал, как на психику человка влияет многолетняя изоляция. Ну, если кто-то из Риги, вдохновившись Гулбе, планирует переехать на село, пусть сперва почитает книги об отшельниках в пустыне или выживальщиках на Аляске.

Иногда послушаешь болтунов, и становится ясно, что о жизни на селе - одни фантазии: овощи сами растут, куры и коровы тоже, пока ты чилишь в гамаке со стаканом свежевыжатого сока. Да, у сельской местности есть свои привилегии: свежий воздух, возможность вырастить экопродукты, покой и тишина, никакого криминала, потому что и людей практически нет.

Сколько в наши дни стоит содержание той же коровы или свиньи? Да хотя бы курицы?! Это экстремальное и дорогое удовольствие. Дешевле всё купить в супермаркете. Чтобы тот же самый огородик содержать, нужны прилежные руки, бензин, да, тот же самый бензин и навоз! Скоту нужен тёплый хлев и корм. Скот из воздуха не заводится. Курам тоже нужен надёжный домик, потому что лисы и ястребы тоже кушать хотят. На самом деле, ты на селе работаешь по нулям или даже в минусах. Сельская жизнь - это дорогое хобби. (...) Чтобы купить дров на зиму, сразу надо выложить минимум 1000 евро!

(...) Вот я вкратце описала жизнь на селе со своей точки зрения - как одна из последних жителей Латвии, потому что дальше за мной - только Россия.

Вернуть людей на село могло бы только и исключительно Чудо. Ну, и это было бы тогда, когда на нашей шее перестали бы сидеть господа, которые диктуют цены, правила и стравливают всех между собой".

После этого Лига обратилась к Гулбе, премьеру Эвике Силине и "всем остальным, кто с трибун призывает экономить и переехать жить в локдаун на бесплатное жительство в сельской местности" с призывом показать пример.

"Сейчас крупным фермерам нужны сборщицы камней. Это очень женственная работа - в резиновых сапогах по грязи пройти +- 50 км, собирая камни - лёгкие, как пушинки. Причём ради экономии бензина ехать на работу на велосипеде какие-то 25 км по ухабистым сельским дорогам! Вставать с рассветом и тащиться домой в сумерки.

Эвика Силиня вообще могла бы показать мастер-класс - месяц поработать на ферме дояркой, чтобы понять, откуда берутся сливочки, сметанка и маслице. В конце концов, королева Мария-Антуанетта доила коров вместе с придворными дамами, ей это нравилось! Доила ручками, без аппаратов. Мыла водой вымя в дерьме, и руки от этого не отвалились.

Возможно ли нечто подобное вообще в наши дни, чтобы хоть одна принцесса или придворная дама, чтобы понять цену хлеба, поработала в поле или на ферме, солидаризируясь с народом?! Ну, хотя бы уборщицей в Замке Света, где в служебной части лифт не работает и надо со швабрами на самый верх идти по лестнице!"