«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении

Она пишет: "Сегодня проезжала через Кемери, место, которое могло бы быть гордостью не только Юрмалы, но и всей Латвии. Но по-прежнему там разруха, обрушившиеся дома, заколоченные окна. Не понимаю, почему руководители Юрмалы не в состоянии привлечь инвесторов? Может быть, не хотят, потому что выгоднее ведь было русским дома продавать".

Такая ситуация в Кемери хорошо известна и длится годами, время о времени об этом районе Юрмалы вспоминают, нередко с грустью о былом величии и славе. А что же думает публика сейчас?

- Юрмала сама по себе - курорт только на бумаге. На самом деле ужасно неухоженное место. Всё продано иностранцам. Половина зданий стоят пустыми 10 месяцев. Улицы в ужасном состоянии. Можно перечислять и перечислять. Кемери развиваются, но с черепашьей скоростью.

- Не хотят привлекать, хотят оставить эксклюзив для тех, у кого там дома за миллионы, плату за въезд с 3 до 5 евро подняли именно поэтому.

- Прежде чем каркать, надо поинтересоваться. Юрмала в Кемери недавно вложила 9 миллионов, и будут ещё инвестиции.

- Уж как мне не нравятся СЗК и остальные здесь, но самоуправление в парке в Кемери навело порядок. В наши дни такой грязевой курорт или сероводородный никому по-настоящему уже не нужен. Тех, кто ещё остался, забирают Яункемери. Чем ещё там привлечь туристов? Никаких чудес там нет, увы.

- Море далеко. Такая середина леса со старым большим зданием санатория. В мире много мест, где такие здания типа "гранд-отелей" в специфических локациях стоят и не используются. Другие времена.

- Точно. Латышские прислужники, которые продают русским дома: легче, умственных усилий и знаний не требуется.

- Как только этот инвестор захочет завод построить, так местные сразу отовсюду вылезут и начнут протестовать: портит пейзаж, вредит туризму, только не тут, идите в лес.

- Российские инвесторы не нравятся, а другим это не нужно, поэтому и есть то, что есть.

- Там обитатели пансионата, увы, из-за плохой жизни безобразничают, пьют, денег у туристов просят.

- Если пол-Латвии поедет отдыхать в Кемери, кто тогда летом будет снимать комнатки у юрмальчан за огромные деньги?

- Инвесторы не пчёлы, их целый рой не поймаешь. Что этому инвестору в Кемери делать - с местными самогоном торговать?

- Руководители Юрмалы? Инвесторов? Мы об одних и тех же людях говорим?

- Зачем тратить время и думать, если зарабатывать, повышая плату за въезд, проще.

- Кому, кроме ностальгирующих русских, нужны дома в Юрмале? Я серьёзно. Без шуток. Если можно купить дом в Испании на тёплом море. Если можно жить в Хорватии, которая ближе. Так всё-таки, кому из богатых людей вы нужны?