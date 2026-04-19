«Уборка в городе доверена полным идиотам!» Что так возмутило рижанку?

Редакция PRESS 19 апреля, 2026 13:21

Важно 0 комментариев

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

Об этом написала на платформе "Х" жительница Риги с никнеймом @izdomaata. 

"В субботу в пять утра по двору многоквартирного дома ходят два человека с воздуходувками для листьев. Да, это двор, который обслуживает Рижская дума. Уборка города доверена полным идиотам", - возмущается она.

Убирать осенние листья весной - это, конечно, нечто особенное. Это может переплюнуть только чистка снега в мае. Вопрос, где были эти двое с воздуходувками в сезон. Кстати, любой достаточно внимательный житель или гость столицы может заметить, что во многих местах мешки с листьями до сих пор не вывезены.

Однако в комментариях народ как-то слабо сочувствует автору, скорее наоборот - использует поднятую ею тему как повод лишний раз поупражняться в сарказме:

- Ну класс, в хорошем месте ты живёшь, у тебя местность убирают... Ха-ха-ха-ха.

- Говорят, что хорошо помогают пустые стеклянные бутылки и половинки кирпичей... В такой ситуации это была бы даже очень умеренная самооборона.

- Вставь нормальные окна - и не услышишь.

- Мечты о ночном покое в Риге...

- Дума заботится, чтобы ты всю жизнь не проспала.

 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством» (1)

«Мне в лицо сказали: справляйтесь с Россией сами!» Штабист дивизии НАТО — об американцах (5)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством»

Важно 0 комментариев

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Важно 0 комментариев

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию

ЧП и криминал 0 комментариев

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

«Они ждут, пока я умру»: пациент с онкозаболеванием решил искать правду в суде

Важно 0 комментариев

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Трамп подписал указ об ускорении исследований препаратов для лечения психических заболеваний

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении

Важно 0 комментариев

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

