«Уборка в городе доверена полным идиотам!» Что так возмутило рижанку?

Об этом написала на платформе "Х" жительница Риги с никнеймом @izdomaata.

"В субботу в пять утра по двору многоквартирного дома ходят два человека с воздуходувками для листьев. Да, это двор, который обслуживает Рижская дума. Уборка города доверена полным идиотам", - возмущается она.

Убирать осенние листья весной - это, конечно, нечто особенное. Это может переплюнуть только чистка снега в мае. Вопрос, где были эти двое с воздуходувками в сезон. Кстати, любой достаточно внимательный житель или гость столицы может заметить, что во многих местах мешки с листьями до сих пор не вывезены.

Однако в комментариях народ как-то слабо сочувствует автору, скорее наоборот - использует поднятую ею тему как повод лишний раз поупражняться в сарказме:

- Ну класс, в хорошем месте ты живёшь, у тебя местность убирают... Ха-ха-ха-ха.

- Говорят, что хорошо помогают пустые стеклянные бутылки и половинки кирпичей... В такой ситуации это была бы даже очень умеренная самооборона.

- Вставь нормальные окна - и не услышишь.

- Мечты о ночном покое в Риге...

- Дума заботится, чтобы ты всю жизнь не проспала.