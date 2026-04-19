Трамп подписал указ об ускорении исследований препаратов для лечения психических заболеваний

Euronews 19 апреля, 2026 13:49

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

 
В присутствии министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, высокопоставленных медицинских чиновников и подкастера Джо Рогана, который выступал за доступ к наркотикам, Трамп подписал указ, который поможет федеральным ученым преодолеть бюрократические препоны и ускорить проведение исследований.

Президент заявил, что указ "устранит ненужные бюрократические препоны, улучшит обмен данными между FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами) и Министерством по делам ветеранов и будет способствовать быстрому пересмотру списка психоделических препаратов, которые будут одобрены FDA".

В настоящее время многие психоделики, включая ЛСД и псилоцибин ("волшебные грибы"), классифицируются как наркотики с высоким потенциалом злоупотребления и привыкания и не одобрены для использования в медицине, что ограничивает возможности по их изучению.

Если Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), которому поручено регулировать фармацевтическую деятельность в США, официально признает медицинскую пользу некоторых психоделиков, они могут быть переведены в другой список, что позволит расширить их клиническое применение.

Указ предусматривает только ускоренное проведение исследований и не требует от правоохранительных органов немедленной переклассификации наркотиков, что означает, что терапевтическое использование не будет расширено немедленно.

В последние годы все активнее изучается влияние препаратов на лечение людей - особенно ветеранов войны - со сложными случаями тревожности и депрессии, особенно тех, кто пережил травматический стресс.

Многие ветераны и другие пациенты жаловались на то, что традиционные антидепрессанты не только не помогают, но и меняют их личность так, что они отдаляются от друзей и семьи.

В 2023 году 6 398 ветеранов покончили с собой, сообщает Департамент по делам ветеранов.

Во время церемонии подписания в Белом доме Трамп указал на один препарат под названием ибогаин, заявив, что пациенты, принимавшие его, "испытывали 80-90-процентное снижение симптомов депрессии и тревоги в течение одного месяца".

"Можно мне немного, пожалуйста?" - пошутил он.

Полный объем пользы и потенциальных побочных эффектов психоделических препаратов пока не известен, поскольку исследования ограничены.

Несмотря на то, что многие из них, как считается, оказывают многообещающее воздействие на психическое здоровье, существуют и риски. Например, считается, что ибогаин может нанести вред сердцу.

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством»
Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством» (1)

«Мне в лицо сказали: справляйтесь с Россией сами!» Штабист дивизии НАТО — об американцах
«Мне в лицо сказали: справляйтесь с Россией сами!» Штабист дивизии НАТО — об американцах (5)

Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая
Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая (2)

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством»

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

«Они ждут, пока я умру»: пациент с онкозаболеванием решил искать правду в суде

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

«Уборка в городе доверена полным идиотам!» Что так возмутило рижанку?

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

