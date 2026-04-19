Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

Задержанный - 38-летний гражданин Латвии, в момент задержания предъявивший поддельное удостоверение личности гражданина Люксембурга. При проверке отпечатков пальцев выяснилось, что в действительности он является латвийским гражданином, на которого Германия выдала европейский ордер на арест в связи с преступлениями по линии наркотиков.

Задержанному предъявлены обвинения в производстве и хранении наркотических веществ, предоставлении ложных сведений государственному служащему, а также в изготовлении и хранении поддельных документов, в том числе пригодных для путешествия за рубеж, сообщает Corriere Etneo.

На портале также пишут, что латвийский гражданин вызвал подозрения у полицейского патруля в районе Катании Сан-Кристофоро, где было замечено, что он кладёт в багажник автомашины большую упаковку. За рулём автомашины была молодая женщина.

В упаковке обнаружилось шесть пакетиков - в них было около 7 кг марихуаны.

Затем был проведён обыск в квартире, из которой вышел мужчина. Там нашли ещё 20 кг марихуаны, а также оборудование для её обогащения синтетическими каннабиноидами и различные химические реактивы, в том числе очень вредные растворители, используемые в цикле производства наркотиков.

Полиция обыскала ещё одну квартиру в другом районе города, где, предположительно, проживал задержанный. Там нашли оборудование для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность.

