Конкурировал с мафией? Гражданин Латвии задержан в Италии за подделку документов и за наркотики

© LETA 19 апреля, 2026 15:42

Важно 0 комментариев

Итальянская полиция на острове Сицилия в городе Катания задержала латвийского гражданина, который устроил цех по производству наркотиков и изготавливал фальшивые документы. Об этом сообщил портал города Катания Corriere Etneo.

Задержанный - 38-летний гражданин Латвии, в момент задержания предъявивший поддельное удостоверение личности гражданина Люксембурга. При проверке отпечатков пальцев выяснилось, что в действительности он является латвийским гражданином, на которого Германия выдала европейский ордер на арест в связи с преступлениями по линии наркотиков.

Задержанному предъявлены обвинения в производстве и хранении наркотических веществ, предоставлении ложных сведений государственному служащему, а также в изготовлении и хранении поддельных документов, в том числе пригодных для путешествия за рубеж, сообщает Corriere Etneo.

На портале также пишут, что латвийский гражданин вызвал подозрения у полицейского патруля в районе Катании Сан-Кристофоро, где было замечено, что он кладёт в багажник автомашины большую упаковку. За рулём автомашины была молодая женщина.

В упаковке обнаружилось шесть пакетиков - в них было около 7 кг марихуаны.

Затем был проведён обыск в квартире, из которой вышел мужчина. Там нашли ещё 20 кг марихуаны, а также оборудование для её обогащения синтетическими каннабиноидами и различные химические реактивы, в том числе очень вредные растворители, используемые в цикле производства наркотиков.

Полиция обыскала ещё одну квартиру в другом районе города, где, предположительно, проживал задержанный. Там нашли оборудование для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность.

(Иллюстративное фото.)

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Кехрис: «После восстановления независимости мы год потеряли!»
Кехрис: «После восстановления независимости мы год потеряли!»

Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая
Латвия и Литва не пропустят самолёт Фицо для полёта в Москву на 9 мая

В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек
В здании официального представителя Volkswagen и Audi на Краста произошёл пожар: эвакуировали более 100 человек

Пойканс: «Всех этих бездельников мы свободно можем выкинуть из управления государством»

Важно 0 комментариев

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики ЛУ Илмарс Пойканс изложил свой взгляд на интеграцию инструментов ИИ в работу госаппарата на телеканале TV24 в программе Uzmanības centrā ekonomika.

В Талси школьник выпил чистящее средство; самоуправление призывает не распространять дезинформацию

ЧП и криминал 0 комментариев

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

Как сообщает портал Jauns.lv, подросток выпил средство для чистки труб и нанёс существенный вред здоровью.

«Они ждут, пока я умру»: пациент с онкозаболеванием решил искать правду в суде

Важно 0 комментариев

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Марис - один из пациентов, которому государство отказало в компенсации лекарств, которые ему жизненно необходимы. Этот отказ он обжаловал в суде. О том, что из этого вышло, рассказала программа ЛТВ 4. studija.

Трамп подписал указ об ускорении исследований препаратов для лечения психических заболеваний

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.
Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

«Уборка в городе доверена полным идиотам!» Что так возмутило рижанку?

Важно 0 комментариев

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

Сезон скашивания газонов ещё не начался, но, оказывается, есть и другие способы, как нарушить покой и сон жителей столицы в выходной день.

«А могла быть гордость Латвии»: в сети обсуждают, почему Кемери до сих пор в запустении

Важно 0 комментариев

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

Дискуссия началась с твита Сармы Фрейберги - руководителя танцевального коллектива Latve и главы благотворительного фонда Nāc līdzās. 

