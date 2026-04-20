Столица уходит под воду: людей срочно эвакуируют после рекордного ливня

Столицу Новой Зеландии Веллингтон накрыл ливень такой силы, какого здесь ещё не видели. За меньше чем час на город обрушилось 77 мм дождя — это абсолютный рекорд.

Уже к утру власти объявили чрезвычайное положение.

Жителей низинных районов начали срочно эвакуировать. Вода стремительно заполняла улицы, затапливала дома и срывала движение по дорогам. В некоторых районах — оползни.

«Я никогда не видел ничего подобного», — признался мэр города.

Система ливневой канализации просто не выдержала. Потоки воды пошли поверх улиц — туда, где им проще всего пройти.

MetService reports over 70mm of rain was recorded between 3am - 4am on Monday morning.

MetService reports over 70mm of rain was recorded between 3am - 4am on Monday morning.

Экстренные службы получили более 150 вызовов за считаные часы — от подтопленных домов до схода грунта. Работает координационный центр, спасатели усиливают присутствие по всему региону.

Жителям советуют не выходить без необходимости.

«Если видите поднимающуюся воду — не ждите предупреждений», — предупреждают спасатели.

Особенно опасны такие районы, как Ньютаун, Айленд-Бей и Кингстон — там фиксируются самые серьёзные последствия.

Параллельно идёт поисковая операция: в одном из пригородов пропал мужчина. Его ищут в районе затопленного дома.

При этом ситуация может ухудшиться.

Синоптики предупреждают — новый фронт уже на подходе. Ливни продолжатся, а значит риск затоплений, опасных рек и перекрытых дорог только растёт. Некоторые районы могут оказаться полностью отрезанными.

Учёные отмечают: такие короткие, но экстремально мощные ливни — именно тот тип погодных событий, который становится всё более частым.

А значит — это может быть не исключение, а новая норма.