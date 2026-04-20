За каждого умершего по 200 евро: полицейских подозревают в сговоре с похоронными фирмами

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 12:41

В марте этого года Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало шесть действующих и одного бывшего сотрудника Госполиции, а также четырех представителей похоронных компаний. Следователи оценивают возможную схему, в рамках которой полицейские передавали похоронным бюро не подлежащую разглашению информацию об умерших и их родственниках, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на программу  de facto.

Сообщается, что сотрудники, выезжающие на вызовы и получающие информацию об умерших и их близких могли передавать её похоронным фирмам. «Это была систематическая деятельность, за которую полицейские получали вознаграждение от 150 до 200 евро. В настоящее время ведется расследование, и мы продолжаем проверять обстоятельства дела», — подчеркнул начальник Бюро внутренней безопасности Игорь Яунродзиньш.

Из шести задержанных полицейских трое отстранены от должности, еще трое продолжают работать на других должностях. Дело возбуждено в связи с событиями прошлого года, однако Бюро внутренней безопасности допускает, что такая практика могла существовать и дольше.

Начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Сталгевицс охарактеризовал задержание нескольких полицейских как чрезвычайный случай для Государственной полиции. Он подтвердил, что задержанные — это сотрудники, реагирующие на вызовы. В Рижском регионе ежедневно поступает около десяти вызовов, в которых может фигурировать смерть человека. Однако полицейский на месте происшествия не имеет права рекомендовать конкретное похоронное бюро, подчеркнул он.

Программа выяснила, что Бюро внутренней безопасности проверяет несколько возможных версий схемы — как передачу полицейскими информации похоронным бюро, что позволяло им самим связываться с родственниками и заключать договоры, так и вариант, при котором в отдельных случаях сами полицейские пытались убедить близких выбрать конкретного поставщика услуг.

По имеющейся у de facto информации, в деле зафиксировано как минимум 16 эпизодов. IDB проверяет версию, что полицейские передавали контактные данные коллеге, который далее направлял их двум конкретным похоронным бюро. Деньги, предположительно, выплачивались наличными.

«Первая реакция была такой, будто это отголосок девяностых. Казалось, что подобное уже невозможно», — прокомментировал дело госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов. При этом и Госполиция, и Министерство внутренних дел подчеркивают, что рассматривают этот случай как отдельный, а не системный.

В рамках дела задержаны также четыре представителя похоронных фирм. 

Данные Lursoft показывают, что в Латвии в сфере похоронных услуг в настоящее время работают 230 компаний, из них 74 — в Риге. 

В свою очередь в ассоциации похоронных услуг отмечают, что подозрения в недобросовестной конкуренции в отрасли существовали давно, однако до сих пор не хватало доказательств.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)
Важно

Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?
Важно

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски
Важно

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

