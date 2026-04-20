За каждого умершего по 200 евро: полицейских подозревают в сговоре с похоронными фирмами

Сообщается, что сотрудники, выезжающие на вызовы и получающие информацию об умерших и их близких могли передавать её похоронным фирмам. «Это была систематическая деятельность, за которую полицейские получали вознаграждение от 150 до 200 евро. В настоящее время ведется расследование, и мы продолжаем проверять обстоятельства дела», — подчеркнул начальник Бюро внутренней безопасности Игорь Яунродзиньш.

Из шести задержанных полицейских трое отстранены от должности, еще трое продолжают работать на других должностях. Дело возбуждено в связи с событиями прошлого года, однако Бюро внутренней безопасности допускает, что такая практика могла существовать и дольше.

Начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Сталгевицс охарактеризовал задержание нескольких полицейских как чрезвычайный случай для Государственной полиции. Он подтвердил, что задержанные — это сотрудники, реагирующие на вызовы. В Рижском регионе ежедневно поступает около десяти вызовов, в которых может фигурировать смерть человека. Однако полицейский на месте происшествия не имеет права рекомендовать конкретное похоронное бюро, подчеркнул он.

Программа выяснила, что Бюро внутренней безопасности проверяет несколько возможных версий схемы — как передачу полицейскими информации похоронным бюро, что позволяло им самим связываться с родственниками и заключать договоры, так и вариант, при котором в отдельных случаях сами полицейские пытались убедить близких выбрать конкретного поставщика услуг.

По имеющейся у de facto информации, в деле зафиксировано как минимум 16 эпизодов. IDB проверяет версию, что полицейские передавали контактные данные коллеге, который далее направлял их двум конкретным похоронным бюро. Деньги, предположительно, выплачивались наличными.

«Первая реакция была такой, будто это отголосок девяностых. Казалось, что подобное уже невозможно», — прокомментировал дело госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов. При этом и Госполиция, и Министерство внутренних дел подчеркивают, что рассматривают этот случай как отдельный, а не системный.

В рамках дела задержаны также четыре представителя похоронных фирм.

Данные Lursoft показывают, что в Латвии в сфере похоронных услуг в настоящее время работают 230 компаний, из них 74 — в Риге.

В свою очередь в ассоциации похоронных услуг отмечают, что подозрения в недобросовестной конкуренции в отрасли существовали давно, однако до сих пор не хватало доказательств.