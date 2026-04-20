Умер сооснователь арт-группы «Митьки» Владимир Шинкарев

© Deutsche Welle 20 апреля, 2026 12:09

История и культура 0 комментариев

Художник, писатель, один из основателей арт-группы "Митьки" Владимир Шинкарев скончался в воскресенье, 19 апреля, в возрасте 72 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на семью Шинкарева. Как указал собеседник агентства, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Дорогой Володенька, Царствие Небесное тебе и светлая память!" - написал в соцсети Facebook художник Дмитрий Шагин, являющийся вместе с Владимиром Шинкаревым и Александром Флоренским сооснователем "Митьков".

Сооснователь арт-движения "Митьки"

Владимир Шинкарев родился 4 марта 1954 года. В 1977 году он окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета. Художественное образование он получил на курсах при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище (ЛВХПУ) им. В.И. Мухиной и Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

Творческую деятельность Шинкарев начал в 1970-е годы с неофициальных квартирных выставок. В 1981 году он стал членом товарищества экспериментального искусства.

Как напоминают русскоязычные СМИ, именно Владимир Шинкарев в книге "Митьки" описал типичного "митька" - доброго, беззаботного интеллигента и пьяницу из Ленинграда, дав начало одноименному арт-движению, в которое входило несколько десятков художников.

Картины Шинкарева выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Париже, Антверпене, Рио-де-Жанейро, Кельне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах. Сейчас некоторые из них находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и Эрмитажа, а также нескольких мировых музеях.

Уход Владимира Шинкарева из "Митьков"

Шинкарев является автором книг "Максим и Федор", "Патетическая лирика", "Отечество". В 2008 году он вышел из состава группы "Митьки". Газета "Коммерсант" написала тогда, что причиной этого шага стало "несогласие с общественной деятельностью другого лидера движения - Дмитрия Шагина, ставшего членом предвыборного штаба Дмитрия Медведева".

Впрочем, как пишет на своем сайте телеканал Rtvi, сам Шинкарев говорил, что его уход из "Митьков" с темой выборов не связан.

Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве
Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве

Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?
Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО
«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

