Умер сооснователь арт-группы «Митьки» Владимир Шинкарев

Художник, писатель, один из основателей арт-группы "Митьки" Владимир Шинкарев скончался в воскресенье, 19 апреля, в возрасте 72 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на семью Шинкарева. Как указал собеседник агентства, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

"Дорогой Володенька, Царствие Небесное тебе и светлая память!" - написал в соцсети Facebook художник Дмитрий Шагин, являющийся вместе с Владимиром Шинкаревым и Александром Флоренским сооснователем "Митьков".

Сооснователь арт-движения "Митьки"

Владимир Шинкарев родился 4 марта 1954 года. В 1977 году он окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета. Художественное образование он получил на курсах при Ленинградском высшем художественно-промышленном училище (ЛВХПУ) им. В.И. Мухиной и Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

Творческую деятельность Шинкарев начал в 1970-е годы с неофициальных квартирных выставок. В 1981 году он стал членом товарищества экспериментального искусства.

Как напоминают русскоязычные СМИ, именно Владимир Шинкарев в книге "Митьки" описал типичного "митька" - доброго, беззаботного интеллигента и пьяницу из Ленинграда, дав начало одноименному арт-движению, в которое входило несколько десятков художников.

Картины Шинкарева выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Париже, Антверпене, Рио-де-Жанейро, Кельне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и других городах. Сейчас некоторые из них находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и Эрмитажа, а также нескольких мировых музеях.

Уход Владимира Шинкарева из "Митьков"

Шинкарев является автором книг "Максим и Федор", "Патетическая лирика", "Отечество". В 2008 году он вышел из состава группы "Митьки". Газета "Коммерсант" написала тогда, что причиной этого шага стало "несогласие с общественной деятельностью другого лидера движения - Дмитрия Шагина, ставшего членом предвыборного штаба Дмитрия Медведева".

Впрочем, как пишет на своем сайте телеканал Rtvi, сам Шинкарев говорил, что его уход из "Митьков" с темой выборов не связан.