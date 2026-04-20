Выборы в Болгарии: восьмые за 5 лет

На парламентских выборах в Болгарии лидирует левоцентристская коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым. Об этом свидетельствуют предварительные результаты после обработки трети избирательных бюллетеней, обнародованные в ночь на понедельник, 20 апреля.

Согласно этим даны, "Прогрессивная Болгария" смогла заручиться поддержкой 44,59% избирателей. Правоцентристский альянс партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьер-министра страны Бойко Борисова, продвигающий идею дальнейшей интеграции Болгарии в ЕС, а также либеральный альянс "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) набирают порядка 12-13% голосов.

Шансы преодолеть четырехпроцентный барьер есть у пяти партий. Явка на выборах, как сообщается, составила 43,4%.

За последние пять лет это уже восьмые парламентские выборы в Болгарии. Нынешние внеочередные выборы были назначены после отставки возглавляемого консерваторами правительства, состоявшейся на фоне массовых протестов в стране, которые начались в декабре 2025 года. Тогда сотни тысяч человек вышли на улицы с требованием создать независимую судебную систему и положить конец коррупции.

Именно борьбу с коррупцией альянс Румена Радева сделал центральной темой своей избирательной кампании. Как отмечают наблюдатели, одну половину сторонников этой коалиции составляют пророссийски настроенные граждане, а другую - те, кого волнует коррупция.

Кроме того, экс-президента поддерживают многие избиратели, раньше голосовавшие за Болгарскую социалистическую партию - преемницу коммунистов, находившихся у власти 45 лет. Как напоминает AFP, Радев выступает за сокращение военной помощи Украине.