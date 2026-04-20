Выборы в Болгарии: восьмые за 5 лет

© Deutsche Welle 20 апреля, 2026 10:53

Мир 0 комментариев

Альянс "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом страны Руменом Радевым лидирует на парламентских выборах, по предварительным данным, с результатом более 40%.

На парламентских выборах в Болгарии лидирует левоцентристская коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с бывшим президентом страны Руменом Радевым. Об этом свидетельствуют предварительные результаты после обработки трети избирательных бюллетеней, обнародованные в ночь на понедельник, 20 апреля.

Согласно этим даны, "Прогрессивная Болгария" смогла заручиться поддержкой 44,59% избирателей. Правоцентристский альянс партий "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) экс-премьер-министра страны Бойко Борисова, продвигающий идею дальнейшей интеграции Болгарии в ЕС, а также либеральный альянс "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" (ПП-ДБ) набирают порядка 12-13% голосов.

Шансы преодолеть четырехпроцентный барьер есть у пяти партий. Явка на выборах, как сообщается, составила 43,4%. 

За последние пять лет это уже восьмые парламентские выборы в Болгарии. Нынешние внеочередные выборы были назначены после отставки возглавляемого консерваторами правительства, состоявшейся на фоне массовых протестов в стране, которые начались в декабре 2025 года. Тогда сотни тысяч человек вышли на улицы с требованием создать независимую судебную систему и положить конец коррупции.

Именно борьбу с коррупцией альянс Румена Радева сделал центральной темой своей избирательной кампании. Как отмечают наблюдатели, одну половину сторонников этой коалиции составляют пророссийски настроенные граждане, а другую - те, кого волнует коррупция.

Кроме того, экс-президента поддерживают многие избиратели, раньше голосовавшие за Болгарскую социалистическую партию - преемницу коммунистов, находившихся у власти 45 лет. Как напоминает AFP, Радев выступает за сокращение военной помощи Украине.

Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?
Важно

Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)
Важно

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО
Важно

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Читать
Загрузка

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

Читать

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Читать

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Выбор редакции 16:14

Выбор редакции 0 комментариев

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Азбука здоровья 16:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Сезон начался — и он стал длиннее.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Читать

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Читать

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Новости Латвии 16:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Читать