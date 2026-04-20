Начинается пик метеорного потока: звездопад как 2600 лет назад

Euronews 20 апреля, 2026 10:57

Всюду жизнь 0 комментариев

До 23 метеоров в час и почти безлунное небо: в ближайшие ночи будут особенно благоприятные условия для наблюдения метеорного потока Лирид.

В феврале и марте днем небо чаще было хмурым, и по ночам тоже почти не на что было смотреть - падающие звезды появлялись крайне редко.

Но теперь ситуация изменилась. С переменой погоды начался и сезон метеорных потоков. С середины апреля их активность заметно выросла.

Уже 14 апреля вступил в действие метеорный поток Лириды. Он считается одним из самых древних известных потоков. Это небесное шоу продлится до 30 апреля.

Пока небесная активность лишь немного выше обычной, но в ближайшее время все изменится поток выйдет на максимум, и вообще в этом году условия для наблюдений будут особенно благоприятными.

До 23 падающих звезд в час

В ночь с 22 на 23 апреля ожидается особенно много метеоров. По оценкам специалистов, представление начнется примерно в 22:00, но наиболее заметным может стать ближе к часу ночи. В это время по небосводу будет пролетать до 23 «падающих звезд» в час.

Причем в этом году условия видимости особенно хорошие.

Причина - в текущей фазе Луны. Сейчас на ночном небе она едва заметна. К тому же тонкий лунный серп в поздние часы опускается низко над западным горизонтом и почти не мешает наблюдать метеоры.

Явлению более 2600 лет

Лириды - вовсе не новое явление. Человечество наблюдает это небесное шоу уже более 2600 лет.

Связаны они с Большой кометой 1861 года, которая на своей орбите оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый апрель Земля пересекает именно этот космический след, и частицы сгорают, входя в атмосферу.

Лириды отличаются высокой скоростью: по данным ученых, они разлетаются со скоростью около 49 километров в секунду.

Именно благодаря этой скорости наблюдать их довольно просто - никакого специального оборудования не требуется. Не нужен и телескоп, их хорошо видно невооруженным глазом.

Гораздо важнее выбрать подходящее место: как можно дальше от городских огней, лучше всего на открытой местности, на природе. Стоит избегать и любого искусственного освещения поблизости - по возможности убрать в сторону телефон, а фонарики только помешают.

Зато пригодятся немного терпения, теплый напиток и приятная компания - или, напротив, тишина и время наедине с собой. Тогда этим природным зрелищем можно насладиться особенно ярко. И, возможно, найдется минутка, чтобы задуматься, о чем мечтали люди более 2600 лет назад, глядя на те же «падающие звезды».

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

