Цены на топливо резко выросли: сколько?

© LETA 20 апреля, 2026 11:09

Мир 0 комментариев

Иранский дрононосец Shahid Bagheri. Фото: Википедия, лицензия CC0.

Цена на природный газ резко выросла в понедельник в связи с решением Ирана вновь закрыть Ормузский пролив.

На голландской бирже "Title Transfer Facility" (TTF) цена на природный газ выросла почти на 6% и составила 41,02 евро за мегаватт-час.

Центральное военное командование Ирана заявило в субботу, что возобновит «жесткий контроль» над Ормузским проливом, отменив свое решение о разблокировке этого стратегически важного судоходного маршрута.

В заявлении, транслировавшемся по государственному телевидению, командование заявило, что Вашингтон нарушил свое обещание, продолжая военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и обратно.

В заявлении говорится, что до тех пор, пока США не восстановят свободу передвижения для всех судов, посещающих Иран, «ситуация в Ормузском проливе будет находиться под строгим наблюдением».

Всего за несколько часов до объявления о закрытии Ормузского пролива Тегеран объявил о его открытии, и через пролив прошло более десятка судов.

Напряженность вокруг Ормузского пролива ставит под сомнение оптимизм президента США Дональда Трампа, выраженный накануне, о том, что мирное соглашение, которое положит конец американо-израильской войне с Ираном, «очень близко».
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

