Цены на топливо резко выросли: сколько?

На голландской бирже "Title Transfer Facility" (TTF) цена на природный газ выросла почти на 6% и составила 41,02 евро за мегаватт-час.

Центральное военное командование Ирана заявило в субботу, что возобновит «жесткий контроль» над Ормузским проливом, отменив свое решение о разблокировке этого стратегически важного судоходного маршрута.

В заявлении, транслировавшемся по государственному телевидению, командование заявило, что Вашингтон нарушил свое обещание, продолжая военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и обратно.

В заявлении говорится, что до тех пор, пока США не восстановят свободу передвижения для всех судов, посещающих Иран, «ситуация в Ормузском проливе будет находиться под строгим наблюдением».

Всего за несколько часов до объявления о закрытии Ормузского пролива Тегеран объявил о его открытии, и через пролив прошло более десятка судов.

Напряженность вокруг Ормузского пролива ставит под сомнение оптимизм президента США Дональда Трампа, выраженный накануне, о том, что мирное соглашение, которое положит конец американо-израильской войне с Ираном, «очень близко».

