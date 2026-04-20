На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Новая неделя начнется с по-весеннему теплой и сухой погоды. Солнце будет перемежаться с облаками, будет дуть слабый или умеренный ветер.

В понедельник небо будет преимущественно ясным, в течение дня облачность усилится на востоке. Осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, северный ветер. Ночью температура опустится до -2...+3 градусов, днем потеплеет до +7...+12 градусов.

Во вторник и среду ожидается переменная облачность, ночью прояснится. Сохранится сухая погода. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура ночью опустится до -2...+3 градусов, днем поднимется до +10...+15 градусов, во многих районах побережья будет немного прохладнее - от +7 до +12 градусов.

Во второй половине недели в Латвию придет крупный циклон, который принесет частые осадки и порывистый ветер, дождливо будет преимущественно на востоке страны, а в выходные осадки ожидаются по всей стране.

Во второй половине недели ночные температуры останутся стабильными, во многих местах опустятся ниже нуля, лишь на побережье будет на несколько градусов теплее, а дни станут прохладнее, температура воздуха поднимется лишь до до +3...+9 градусов.