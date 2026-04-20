Дети и не только: кому доплатят по Закону об иждивенцах?

Кто там

Кто в семье находится на содержании у налогоплательщика?

Кого можно считать иждивенцем? Согласно закону о подоходном налоге на жителя, иждивенцем считается лицо, находящееся на содержании у определенного налогоплательщика. Этим руководствуется и Служба государственных доходов (VID), определяя льготный, не облагаемый налогом минимум на иждивенца.

Это при наличии определенных законом обстоятельств могут быть:

* несовершеннолетний ребенок или ребенок до 24 лет, продолжающий получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование;

* внук или ребенок, взятый под опеку, если невозможно получать алименты от родителей, вплоть до 24 лет, если он продолжает получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование;

* несовершеннолетний брат (сестра) или до 24 лет, продолжающий получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование, если у него нет работающих родителей;

* иждивенец, находящийся на содержании у неработающего супруга;

* лицо, находящееся в опеке или на воспитании;

* неработающий родитель или бабушка/дедушка, признанные инвалидами;

* ребенок, достигший 18 лет и признанный инвалидом;

* неработающий супруг или партнер, признанный инвалидом;

* неработающий супруг или партнер, если:

- супруг или партнер заботится о несовершеннолетнем ребенке с инвалидностью;

- супруг (-а) или партнер заботится о ребенке младше 3 лет;

- супруг (-а) или партнер заботится о троих или более детях младше 18 лет, и по крайней мере один из которых младше 7 лет (до 24 лет, при условии что ребенок продолжает получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование);

- супруг -(а) или партнер заботится о пятерых детях младше 18 лет (до 24 лет, при условии что ребенок продолжает получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование).

Статус иждивенца присваивается при условии, что этим категориям жителей не назначена пенсия, или они не получают пенсию, за исключением пенсии по потере кормильца, или их облагаемые налогом доходы не превышают необлагаемого минимума в 250 евро...

V Не являются иждивенцами:

- дети с 19 лет, которые не учатся и получают облагаемые налогом доходы;

- безработные, которые получают пособие (стипендию);

- работники микропредприятия;

- лица, которые находятся на содержании у другого лица;

- лица, получающие государственную пенсию;

- если находящийся на иждивении получает доход выше необлагаемого минимума – 250 евро...

Необлагаемый минимум

Полагается на каждого иждивенца

Чем важен статус иждивенца для семьи? На иждивенцев латвийский закон устанавливает определенные налоговые льготы. Так, для налогоплательщика устанавливается не облагаемый налогом минимум на иждивенца, если таковой находится на его обеспечении.

250 евро в месяц, или 3 000 евро в год, – таков размер налоговой льготы на каждого находящегося на обеспечении. В прошлые годы налоговые льготы составляли:

2017-й - 175 евро в месяц, или 2 100 евро в год;

2018-й - 200 евро в месяц, или 2 400 евро в год;.

2019-й - 230 евро в месяц, или 2 760 евро в год;

2020-2026-е - 250 евро в месяц, или 3 000 евро в год.

Как видим, необлагаемый минимум на иждивенца не повышается уже в течение семи лет. В то время как необлагаемый минимум налогоплательщика периодически повышается.

Статус иждивенца в Латвии может быть установлен для тех, кто находится на содержании у граждан, неграждан, постоянных жителей Латвии, в том числе резидентов стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, если более 75% их общих доходов получено в Латвии...

Ежемесячно или раз в году

Как правильно оформить льготу?

Надо знать, что информация о наличии иждивенца автоматически в Службу госдоходов (VID) не передается. Об этом налогоплательщик должен информировать государство сам. И если лицо утрачивает статус иждивенца, то налогоплательщик должен сообщить об этом в VID, причем в течение 10 дней.

Как это сделать? Надо занести информацию о наличии иждивенца в электронную налоговую книжку в системе электронного декларирования Службы госдоходов (EDS VID).

Если информация об иждивенце не занесена в налоговую книжку, то налогоплательщик может получить переплату налога за весь период наличия иждивенца в течение предыдущего года при подаче годовой декларации о доходах, если занесет в декларацию данные об иждивенце...

V Кто получает льготы?

Как определить, кто получает льготы на иждивенца, в частности на детей? Мама или папа? Если родитель престарелый, то дети или внуки?

Закон позволяет использовать льготу на иждивенца на не облагаемый подоходным налогом минимум только одному члену семьи. Принято считать, что родственники могут договориться между собой, кому из них заносить в налоговую книжку иждивенца или заявлять право на минимум при декларировании годовых доходов.

Если же согласия между родственниками нет, то вопрос о налоговой льготе решает суд на основании иска кого-то из членов семьи...

Информация для налогоплательщиков

О повышении необлагаемого минимума

Минимальная зарплата в этом году повысилась с 740 евро до 780. Далее предусмотрено повысить минималку:

- в 2027 году — до 820 евро;

- в 2028-м — до 860 евро в месяц.

Не облагаемый подоходным налогом минимум для работающих в 2026 году повышен с 510 до 550 евро в месяц (6 600 евро в год) и применяется независимо от фактического размера доходов. Обещано, что он будет повышен в 2027 году до 570 евро в месяц (6 840 евро в год).

Необлагаемый минимум для работающих в Латвии нерезидентов Украины — 510 евро в месяц плюс 250 евро в месяц за каждого находящегося на иждивении ребенка.

Необлагаемый минимум для пенсионеров с 2025 года установлен в размере 1 000 евро в месяц (12 000 евро в год).

Работающие пенсионеры, у которых размер пенсии не достигает объема необлагаемого минимума 1 000 евро, имеют возможность в течение года применять необлагаемый минимум пенсионера раздельно: к пенсии - 500 евро и к заработной плате - 500 евро.

В течение многих лет остаются на прежнем уровне необлагаемый минимум на иждивенца (чаще всего это дети) - 250 евро в месяц и минимум для людей с инвалидностью:

- 154 евро в месяц (1 848 евро в год) - для лиц с инвалидностью 1-й и 2-й групп;

- 120 евро в месяц (1 440 евро в год) – для лиц с инвалидностью 3-й группы.

154 евро в месяц (1 848 евро в год) – такой не облагаемый налогом минимум полагается лицам, имеющим статус политически репрессированного лица или участника национального движения сопротивления...

По потере кормильца

Повышен минимальный размер пенсии

Размер пенсии по случаю потери кормильца рассчитывается в зависимости от накоплений страховых платежей умершего кормильца:

- одному потерявшему кормильца - 50% от пенсии;

- двум - 75% от пенсии;

- трем и более утратившим кормильца - 90% от пенсии.

Вместе с тем устанавливается размер минимальной пенсии по потере кормильца на каждого ребенка, потерявшего одного из родителей. В 2026 году он составляет:

- в возрасте до 7 лет - 213 евро;

- с 7 и до 24 лет (если ребенок продолжает очное образование) - 255 евро.

Пенсии по случаю потери кормильца выплачиваются за предыдущий месяц.

* В случае смерти члена семьи бывшего на иждивении застрахованного лица — пособие на погребение назначается и выплачивается в трехкратном размере государственного пособия социального обеспечения.

В 2026 году это 561 евро (3 x 187). Назначается в случае смерти несовершеннолетнего ребенка или в возрасте до 24 лет, если тот учился очно...

(!) Больше информации – на портале Службы госдоходов: www.vid.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА