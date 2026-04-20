Очередь длиною в город: почему люди начали меньше пить воды

Новая оценка состояния городской инфраструктуры показала: на один общественный туалет сегодня могут приходиться десятки тысяч человек. В Великобритании, например, речь идёт примерно о 15 000 человек на одну точку — и это уже влияет на поведение людей.

Сокращение числа таких базовых удобств идёт не первый год. За последние годы их стало меньше примерно на 14%. И последствия оказались куда шире, чем кажется на первый взгляд.

Некоторые люди начинают избегать долгих выходов из дома. Другие — сознательно ограничивают потребление воды, чтобы не искать туалет в городе. В результате растёт риск обезвоживания, особенно у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Есть и более заметные эффекты. В местах, где инфраструктуры не хватает, увеличивается число случаев «стихийного решения проблемы» — и это уже влияет на санитарное состояние городской среды.

При этом меняется и экономика улиц. Если человеку некомфортно находиться в городе долго, он просто уходит раньше — а вместе с ним уходят и потенциальные расходы в кафе, магазинах и сервисах.

Эксперты подчёркивают: доступ к базовой инфраструктуре — это не вопрос комфорта, а один из факторов общественного здоровья.

Однако на практике всё упирается в деньги и управление. Содержание одного общественного туалета может обходиться в десятки тысяч евро в год, а проблемы вандализма и ухода только увеличивают расходы.

В итоге города оказываются перед выбором: сокращать расходы или поддерживать инфраструктуру, от которой напрямую зависит поведение людей.

И судя по текущей динамике, этот выбор уже сделан — во многих местах, не только в Великобритании.





