Очередь длиною в город: почему люди начали меньше пить воды

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 09:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Обычная прогулка по городу внезапно превращается в задачу с ограничениями — и дело не в погоде и не в пробках.

Новая оценка состояния городской инфраструктуры показала: на один общественный туалет сегодня могут приходиться десятки тысяч человек. В Великобритании, например, речь идёт примерно о 15 000 человек на одну точку — и это уже влияет на поведение людей.

Сокращение числа таких базовых удобств идёт не первый год. За последние годы их стало меньше примерно на 14%. И последствия оказались куда шире, чем кажется на первый взгляд.

Некоторые люди начинают избегать долгих выходов из дома. Другие — сознательно ограничивают потребление воды, чтобы не искать туалет в городе. В результате растёт риск обезвоживания, особенно у пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Есть и более заметные эффекты. В местах, где инфраструктуры не хватает, увеличивается число случаев «стихийного решения проблемы» — и это уже влияет на санитарное состояние городской среды.

При этом меняется и экономика улиц. Если человеку некомфортно находиться в городе долго, он просто уходит раньше — а вместе с ним уходят и потенциальные расходы в кафе, магазинах и сервисах.

Эксперты подчёркивают: доступ к базовой инфраструктуре — это не вопрос комфорта, а один из факторов общественного здоровья.

Однако на практике всё упирается в деньги и управление. Содержание одного общественного туалета может обходиться в десятки тысяч евро в год, а проблемы вандализма и ухода только увеличивают расходы.

В итоге города оказываются перед выбором: сокращать расходы или поддерживать инфраструктуру, от которой напрямую зависит поведение людей.

И судя по текущей динамике, этот выбор уже сделан — во многих местах, не только в Великобритании.
 
 
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)
«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве
Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве (2)

Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?
Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

