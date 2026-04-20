Детям могут закрыть доступ к ИИ: чат-боты под ударом

Власти обсуждают возможность ограничить доступ к ИИ-чатботам для подростков. В фокусе — возраст до 16 лет. Подход напоминает уже знакомые попытки навести порядок в соцсетях.

Речь пока не о запрете, а о консультациях. Власти собирают мнения, в том числе от самих молодых пользователей, чтобы понять, где проходит граница между пользой и рисками.

Однако сам поворот в сторону ограничений уже показателен. Ещё недавно чат-боты воспринимались как помощники — в учёбе, повседневных задачах, общении. Теперь их всё чаще обсуждают как потенциальный источник проблем.

Среди аргументов — влияние на психику, доступ к недостоверной информации и отсутствие чётких рамок общения с алгоритмами.

При этом опыт с социальными сетями показывает, что реальность часто мягче громких заголовков. Во Франции ввели правило согласия родителей для пользователей младше 15 лет, в Австралии обсуждаются жёсткие ограничения и механизмы проверки возраста — но полного запрета нет. Тем не менее у аудитории уже закрепилось ощущение, что «всё запретили».

Именно поэтому сейчас формулировки звучат осторожно. Технологии уже глубоко вошли в повседневную жизнь, включая образование, и простые решения здесь не работают.

В итоге возникает странная ситуация: инструменты активно используются, но правила для них только пытаются догнать реальность.

Чем закончится эта дискуссия — пока открытый вопрос. Но одно ясно уже сейчас: отношение к ИИ меняется быстрее, чем появляются законы.