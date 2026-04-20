Цель дискуссии - способствовать повышению понимания общества о латышском языке и уважении к нему, а также разъяснить границы, пересечение которых становится посягательством на государственный язык, сообщили в Национальном объединении.

Дискуссию будет вести ее инициатор, депутат Рижской думы Лиана Ланга (Национальное объединение). В дискуссии примут участие бывший президент Латвии, правовед Эгилс Левитс, бывший министр Ина Друвиете, директор Центра государственного языка Инесе Мухка и другие.

Дискуссия будет посвящена практическому пониманию, сочетая юридическую и лингвистическую точки зрения.

