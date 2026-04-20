«Нахрена такое ставить?» Жители Зиепниеккалнса в шоке друг от друга (ФОТО) (2)

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 15:17

Важно 2 комментариев

Жительница рижского Зиепниеккалнса Эля обратилась в Фейсбуке к землякам с шокирующим известием:

-...ночью на улице Валдекю, 61 были украдены горшки с цветами и скамейка. Случилось это с 2-4 часов ночи. Большая просьба, если кто-то что-то видел, знает или у кого-то заметите данные горшки и скамейку, пожалуйста напишите лично. В полицию заявление подано.

Сообщение явно задело за живое жителей микрорайона. Люди возмущаются, делятся своим схожим (горьким) опытом. Задаются вопросом - что за народ у нас - уже и цветы на радость всем не посадить...

-Надо было ---забетонировать!!!

-думали на зиму убирать, чтобы целее было

-Каждый год воруют! У людей нет совести!

-Так жаль… для людей и себя в первую очередь человек старался!
Это как с ремонтом в подъезде, через неделю стены изгажены…

-Поговорите с водителями авто,,возможно у кого то регистратор работал. Удачи!

-У нас возле дома(Саркандаугава) создали палисадник, так сосед с первого этажа купил телекамеру. Соседний дом имеет камеры в каждом углу двора и у них растут шикарные
розы. И вот они " смотрят кино" ,как после полуночи приходят дамы в шляпах и срезают розы.

-Простите, но что это за творчество - горшки посреди тротуара? Ставьте дома у себя эту красоту или на балконе. Думаю, кто-то из соседей выбросил в мусорник и все. Я понимаю, вам это кажется ценностью, но кому надо это воровать??? Зачем???

-Что за люди! Мы на Валдекю, 62 у подъезда цветы сажали - только зацветают, кто-то ходит и вырывает с корнями. Пришлось перестать сажать

-Нахрена такое ставить, знаете же где живёте? Не украдут так поломают.

ФОТО из Фейсбука 

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

