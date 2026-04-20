Тайное прошлое иммунитета: в наших клетках нашли оружие древнее динозавров!

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 11:16

Наука 0 комментариев

Представь: внутри тебя работает система защиты, которой миллиарды лет — и она почти не изменилась.

Учёные сделали открытие, от которого даже сами немного опешили. Оказалось, что ключевые механизмы человеческого иммунитета — те самые, которые первыми реагируют на вирусы — были придуманы задолго до появления людей. И даже животных. Их создали бактерии в борьбе с вирусами.

И с тех пор… почти ничего не поменялось.

Речь идёт о древней войне — бактерии против вирусов. Она идёт миллиарды лет. Вирусы атакуют, бактерии защищаются, потом вирусы придумывают обход, и всё начинается заново. Такая гонка вооружений.

И вот что неожиданно: часть этих «трюков» бактерий до сих пор используется в наших клетках.

Один из самых известных механизмов — система, которая запускает иммунную тревогу, если внутри клетки появляется «лишняя» ДНК. Это сигнал, что пришёл вирус. Клетка реагирует почти мгновенно.

Но самое странное — похожий механизм нашли у бактерий. Причём не просто похожий — он работает по той же схеме.

При этом на уровне генов они почти не совпадают. А вот по форме и функции — как будто это одна и та же система, просто пережившая миллиарды лет эволюции.

Учёные признаются: это ломает привычную логику. Считалось, что иммунитет должен постоянно меняться и усложняться. А тут — наоборот. Самые базовые правила остались прежними.

И это ещё не всё.

Оказалось, что у бактерий есть сотни разных систем защиты, о которых раньше даже не подозревали. Некоторые из них работают жёстко: заражённая клетка просто уничтожает сама себя, чтобы вирус не распространился дальше.

Другие идут на хитрость — создают «ложные сигналы», чтобы обмануть вирус.

А вирусы, в свою очередь, учатся это обходить.

Иногда это выглядит почти как интеллектуальная игра. Иногда — как чистое выживание.

И самое любопытное: многие такие механизмы позже «перекочевали» в растения, животных и людей.

Фактически, наша иммунная система — это не что-то полностью своё. Это сборка из решений, которые когда-то придумали микроорганизмы.

Причём не один раз. Эти «заимствования» происходили снова и снова на протяжении эволюции.

Учёные теперь смотрят на бактерии иначе. Не просто как на примитивные формы жизни, а как на своего рода лабораторию, где постоянно создаются новые способы защиты.

И есть ощущение, что мы до сих пор используем лишь малую часть того, что там уже придумано.

Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?
Мне жаль Латвию: почему Домбрава грустит?

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Сезон начался — и он стал длиннее.

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

