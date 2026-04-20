"Пока в коридорах Вашингтона и Лондона аналитики, включая Дэвида Игнатиуса, предупреждают об «окне возможностей» Путина и его готовности проверить жизнеспособность 5-й статьи НАТО именно в странах Балтии, латвийская политическая элита продолжает разыгрывать театр благодушной бюрократии. Мы стали мастерами процессов, но полностью импотентны в результатах. Наша безопасность сегодня напоминает потёмкинскую деревню: снаружи — флаги НАТО и красивые лозунги, внутри — системная гниль, безответственность и трусость.

Если кому-то нужны доказательства банкротства нашей политической системы, достаточно посмотреть на яму Rail Baltica в центре Риги — символ национальной безопасности, принесённый в жертву на алтарь некомпетентности. В условиях войны логистика — это всё. Если мы за десять лет не смогли согласовать трассу железной дороги и выяснить, куда делись миллиарды, то как мы планируем в течение часа перемещать технику союзников? То, что за эту безответственность с оттенком афёры до сих пор никто не сидит на скамье подсудимых со всей своей собственностью, — это плевок в лицо каждому гражданину, которого просят жертвовать на армию.

Вспомним эпопею со строительством границы. Пока гибридная война уже полыхала у нашего порога, наши чиновники годами спорили о процедурах закупок, разрешениях на вырубку деревьев и технических спецификациях. Коррупционные скандалы и «расследования», которые заканчиваются ничем, ясно показали диктатору-соседу: Латвия — это не крепость, а дырявый забор, который охраняют горы бумаг.

Правительство «мудро» призывает жителей собрать «сумку на 72 часа». А куда с ней идти? В подвалы, залитые водой и забитые советским хламом? Годами гражданская оборона считалась «лишней обузой». Теперь, когда Washington Post кричит об угрозе нападения, мы в спешке начинаем маркировать лестничные клетки. Это не планирование — это паническая попытка потушить пожар пустым ведром.

Существующий кризисный центр (КВЦ) — это очередная бюрократическая бутафория, неспособная принимать решения без бесконечных коалиционных совещаний и поисков «политического баланса». Латвийский КВЦ определён как «координирующий» орган. Это значит, что в момент кризиса центр не отдаст приказ, а будет «просить согласовать». Если министерство X или самоуправление Y в кризис откажется сотрудничать, начнёт спорить о юрисдикции или просто тянуть время — у КВЦ нет реальных рычагов, чтобы заставить их действовать немедленно. Мы до сих пор полагаемся на формальную «процедуру», а не на жёсткую командную вертикаль.

Упомянутое Игнатиусом «окно возможностей» Путина — период, пока Европа ещё не полностью перевооружилась, а Трамп в Белом доме играет судьбой НАТО — является нашей главной угрозой. Но наша власть ведёт себя так, будто, закрыв жалюзи и притворившись «примерными учениками», всё само рассосётся. Мы полагаемся на союзников гораздо больше, чем на себя, забывая простую истину: никто не пойдёт умирать за нацию, которая сама не готова принимать смелые и непопулярные решения ради собственной эффективности.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕМЕДЛЕННО?

У нас больше нет времени на долгие дискуссии. Чтобы Латвия выжила, необходимо ввести гибридную модель, которую можно позаимствовать у Милея, MAGA и даже у военного кабинета Уинстона Черчилля во время Второй мировой войны:

За каждым государственным секретом и стратегическим проектом должен стоять ответственный человек с именем и фамилией. Если проект затягивается или дорожает без причины — немедленное увольнение и конфискация имущества для покрытия убытков. Только страх потерять комфорт заставит бюрократию шевелиться.

Ликвидировать все дублирующие агентства, советы, комитеты и НПО. Все сэкономленные средства — каждый евро — направить на противовоздушную оборону и гражданские убежища. Нам не нужны «департаменты коммуникаций», нам нужны дроны и ракеты Patriot.

Прекратить надеяться только на внешние закупки. Создать налоговый рай для местных производителей дронов и боеприпасов. Латвия должна стать военной лабораторией, а не просто складом.

В вопросах обороны и внутренней безопасности отменить право «вето» коалиции. Создать оперативный военный кабинет с широкими полномочиями, который действует сейчас, а не после следующих выборов.

Предупреждение Дэвида Игнатиуса, возможно, последний звонок. Если мы продолжим придерживаться того же политического стиля, который привёл нас к яме Rail Baltica, проблемам airBaltic и полудырявой границе, мы не встретим 2027 год как свободная страна. Пришло время «сменить правила», взять «мотопилу» и вычистить болото государственного управления, пока это не сделали чужие сапоги. Наша безопасность начинается с прекращения нашей собственной безответственности и бездействия".