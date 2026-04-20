Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 20. Апреля Завтра: Mirta, Ziedite
Доступность

СГБ предупреждает: Россия готова продолжать вредоносную деятельность в Латвии

20 апреля, 2026

Новости Латвии

Facebook/ Valsts drošības dienests

Действия Министерства обороны России, которое опубликовало список и фактически высказало угрозы производителям дронов, сотрудничающим с Украиной, подтверждают готовность государства-агрессора продолжать вредоносную деятельность на территории Латвии, заявила Служба государственной безопасности (СГБ).

На прошлой неделе Министерство обороны России опубликовало перечень компаний из различных стран, в том числе европейских, которые, как утверждает Москва, производят дроны и их компоненты для Украины. В список "филиалов украинских компаний" в Европе включены 11 предприятий, в том числе в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе и Праге.

Комментируя это заявление, СГБ указала, что уже ранее информировала о вредоносной деятельности на территории Латвии, осуществляемой или планируемой в интересах России, в том числе в отношении объектов, связанных с поддержкой Украины.

"Подобные публичные заявления со стороны России лишь подтверждают ее готовность продолжать подобные действия в Латвии", - подчеркнули в СГБ.

Также СГБ отметила, что в рамках своей компетенции постоянно отслеживает происходящее в информационном пространстве и обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать угрозы для национальной безопасности.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Минобороны, указал, что этот список "надо воспринимать как список потенциальных целей для ВС РФ".

"Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации", - сказал Медведев.

Комментарии (0)
Главные новости

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски
Важно

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)
Важно

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве
Важно

Мы можем встретить 2027 год уже не как свободная страна: экс-министр Осис в бешенстве (2)

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Читать
Загрузка

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

Читать

«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Читать

На Латвию идёт мощный циклон: погода на неделю

Выбор редакции 16:14

Выбор редакции 0 комментариев

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Азбука здоровья 16:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Сезон начался — и он стал длиннее.

Читать

Уголовное дело вместо концерта: Раймонд Паулс защищает свое имя

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Читать

С 1 сентября детей с особенностями будут принимать только на соответствующие учебные программы

Новости Латвии 16:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Читать