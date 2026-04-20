СГБ предупреждает: Россия готова продолжать вредоносную деятельность в Латвии

На прошлой неделе Министерство обороны России опубликовало перечень компаний из различных стран, в том числе европейских, которые, как утверждает Москва, производят дроны и их компоненты для Украины. В список "филиалов украинских компаний" в Европе включены 11 предприятий, в том числе в Лондоне, Мюнхене, Риге, Вильнюсе и Праге.

Комментируя это заявление, СГБ указала, что уже ранее информировала о вредоносной деятельности на территории Латвии, осуществляемой или планируемой в интересах России, в том числе в отношении объектов, связанных с поддержкой Украины.

"Подобные публичные заявления со стороны России лишь подтверждают ее готовность продолжать подобные действия в Латвии", - подчеркнули в СГБ.

Также СГБ отметила, что в рамках своей компетенции постоянно отслеживает происходящее в информационном пространстве и обществе, чтобы своевременно выявлять и предотвращать угрозы для национальной безопасности.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление Минобороны, указал, что этот список "надо воспринимать как список потенциальных целей для ВС РФ".

"Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации", - сказал Медведев.