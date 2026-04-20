«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 16:19

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

«С политической точки зрения это был, на мой взгляд, последний поезд, на котором отдельные партнёры по коалиции ещё могли бы политически спастись и перестать просто плыть по течению… Извините за жаргон, но именно так я сейчас оцениваю то, что эта правительство и коалиция делают до конца текущего созыва.

Мы ещё можем успеть сделать довольно много: пересмотреть бюджет и привлечь дополнительные средства в нашу экономику, чтобы укрепить общество как в социальном, так и в военном плане», — заявил Таварс.

Он подчеркнул, что нынешняя коалиция выглядит нелогичной и совершенно бесцельной. По мнению Таварса, единственной реальной целью коалиции было принятие Стамбульской конвенции. При этом появляются серьёзные проблемы в сфере обороны, растут цены на топливо и продукты питания, повышаются налоги — всего этого можно было бы избежать.

«Здесь уже нельзя работать по принципу “куда течение несёт, туда и плывём”», — сказал Таварс.

«Партнёры по коалиции — СЗК, "Единство" и "Прогрессивные" — предпочли цепляться за свои кресла власти, "лексусы", новые служебные автомобили и жить спокойно», — говорит он.

Политик отмечает, что в оставшиеся пять месяцев оппозиция будет работать ещё интенсивнее, и повестку дня будут определять именно бездействие и провалы нынешнего правительства.

Комментируя широко обсуждаемое спасение национальной авиакомпании airBaltic и выделение ей 30 миллионов евро, Таварс подчёркивает, что такие решения нельзя принимать без чёткого плана. Он считает, что уровень безопасности — как социальной, так и военной — должен быть значительно выше, чем сейчас.

«Чтобы не возникало ситуаций, когда мы, политики, с одной стороны заявляем, что прекращаем сотрудничество с агрессивными государствами, а с другой — открываем 35 миллионов евро, чтобы улучшить пропускную способность на границе в крупных пунктах пропуска: устанавливаем солнечные батареи, LED-экраны, чтобы лучше и быстрее организовывать транспортный поток. Мы видим такую небольшую шизофрению. Говорят одно, а делают и тратят деньги совершенно на другое», — отметил Таварс.

«Русские любят драму!» Припаркованную в центре Риги BMW украсили нецензурными надписями (18+). ФОТО
«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)
Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски
«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Было страшно даже дышать!» Как Даце встретила семью медведей в лесу (ФОТО)

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

