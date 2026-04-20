«Мы наблюдаем этакую шизофрению»: Таварс о поведении правительства Силини

«С политической точки зрения это был, на мой взгляд, последний поезд, на котором отдельные партнёры по коалиции ещё могли бы политически спастись и перестать просто плыть по течению… Извините за жаргон, но именно так я сейчас оцениваю то, что эта правительство и коалиция делают до конца текущего созыва.

Мы ещё можем успеть сделать довольно много: пересмотреть бюджет и привлечь дополнительные средства в нашу экономику, чтобы укрепить общество как в социальном, так и в военном плане», — заявил Таварс.

Он подчеркнул, что нынешняя коалиция выглядит нелогичной и совершенно бесцельной. По мнению Таварса, единственной реальной целью коалиции было принятие Стамбульской конвенции. При этом появляются серьёзные проблемы в сфере обороны, растут цены на топливо и продукты питания, повышаются налоги — всего этого можно было бы избежать.

«Здесь уже нельзя работать по принципу “куда течение несёт, туда и плывём”», — сказал Таварс.

«Партнёры по коалиции — СЗК, "Единство" и "Прогрессивные" — предпочли цепляться за свои кресла власти, "лексусы", новые служебные автомобили и жить спокойно», — говорит он.

Политик отмечает, что в оставшиеся пять месяцев оппозиция будет работать ещё интенсивнее, и повестку дня будут определять именно бездействие и провалы нынешнего правительства.

Комментируя широко обсуждаемое спасение национальной авиакомпании airBaltic и выделение ей 30 миллионов евро, Таварс подчёркивает, что такие решения нельзя принимать без чёткого плана. Он считает, что уровень безопасности — как социальной, так и военной — должен быть значительно выше, чем сейчас.

«Чтобы не возникало ситуаций, когда мы, политики, с одной стороны заявляем, что прекращаем сотрудничество с агрессивными государствами, а с другой — открываем 35 миллионов евро, чтобы улучшить пропускную способность на границе в крупных пунктах пропуска: устанавливаем солнечные батареи, LED-экраны, чтобы лучше и быстрее организовывать транспортный поток. Мы видим такую небольшую шизофрению. Говорят одно, а делают и тратят деньги совершенно на другое», — отметил Таварс.