Сильнейшее землетрясение в Японии: первые волны цунами уже достигли берега

Землетрясение произошло в 16:53 по местному времени. Эпицентр зафиксирован в точке с координатами 39,8 градуса северной широты и 143,2 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались на расстоянии сотен километров от эпицентра, в том числе в столице Токио, сообщает агентство AFP. Премьер-министр Япония призвала жителей пострадавших районов срочно подниматься на возвышенности из-за угрозы цунами.

По данным Японское метеорологическое агентство, на тихоокеанском побережье высота волн может достигнуть трёх метров.

Местные СМИ также сообщают, что первые волны уже достигли берега: в порту Мияко зафиксирована волна высотой около 40 сантиметров.