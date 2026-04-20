Сильнейшее землетрясение в Японии: первые волны цунами уже достигли берега

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 13:49

Мир 0 комментариев

Scanpix (Photo by Philip FONG / AFP)

Землетрясение предварительной магнитудой 7,4 произошло у побережья района Санрику на северо-востоке Японии в понедельник днем, сообщило Японское метеорологическое агентство. Было объявлено предупреждение о цунами.

Землетрясение произошло в 16:53 по местному времени. Эпицентр зафиксирован в точке с координатами 39,8 градуса северной широты и 143,2 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 10 км. 

Подземные толчки ощущались на расстоянии сотен километров от эпицентра, в том числе в столице Токио, сообщает агентство AFP. Премьер-министр Япония призвала жителей пострадавших районов срочно подниматься на возвышенности из-за угрозы цунами.

По данным Японское метеорологическое агентство, на тихоокеанском побережье высота волн может достигнуть трёх метров.

Местные СМИ также сообщают, что первые волны уже достигли берега: в порту Мияко зафиксирована волна высотой около 40 сантиметров.

 

Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски
Суд отнимает единственное жилье у семьи: «Дело Долиной» по-рижски

«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

