Яд в детском пюре: HiPP срочно отзывает продукцию после шокирующей находки!

В Австрии в продукции бренда HiPP обнаружили вещество, похожее на крысиный яд. Речь идёт о банке пюре из моркови и картофеля. Её передал полиции один из покупателей — его ребёнок не успел попробовать содержимое.
Дальше события начали развиваться быстро.
HiPP объявил срочный отзыв всего ассортимента баночного пюре из более чем 1,5 тысячи супермаркетов Spar в Австрии. Причина — возможная опасность для жизни при употреблении.
В компании подчёркивают: продукция покинула завод в идеальном состоянии.
Речь идёт о «внешнем преступном вмешательстве».
Полиция это косвенно подтверждает — банка, в которой нашли токсичное вещество, была вскрыта.
Параллельно аналогичные меры приняли в Чехии и Словакии. Там из оборота также изымают партии питания после сообщений о возможном наличии токсичных веществ.
В Германии пока подобных случаев не зафиксировано, но расследование уже идёт — особенно в регионах, граничащих с Австрией.
Что именно произошло с продукцией после выхода с завода — сейчас главный вопрос.
Именно на него пытаются ответить следователи.