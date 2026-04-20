Во вторник сохранится солнечная погода

Ночью и днем будет мало облаков, осадков не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Минимальная температура воздуха составит -4...+1 градус ночью и +4 градуса на побережье. Днем потеплеет до +11...+14 градусов, на побережье до +8...+10 градусов.

Вторник в Риге будет сухим и солнечным. Ночью будет дуть слабый северный ветер, и воздух остынет до +3 градусов, в пригородах до нуля градусов. Днем будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха поднимется до +12 градусов, +9 градусов у моря.