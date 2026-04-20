Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 20. Апреля Завтра: Mirta, Ziedite
Доступность

Латвия должна быть гибкой и самодостаточной: Ринкевич

© LETA 20 апреля, 2026 15:11

Важно 0 комментариев

Латвии следует отказаться от мнения, что производственные мощности союзников обеспечат ее необходимыми боеприпасами и оборудованием - страна должна быть гибкой и самодостаточной, заявил в понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Открывая в Рижском замке дискуссию о роли оборонной промышленности в укреплении обороноспособности страны, Ринкевич высоко оценил утвержденную стратегию поддержки оборонной промышленности и инноваций на 2025-2036 годы, а также диалог между Министерством обороны и индустрией.

Президент напомнил, что предыдущая дискуссия с правительством и индустрией состоялась в октябре 2024 года, и с тех пор ситуация стала более напряженной: война в Украине продолжается, и, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, пока нет оснований ожидать мирного договора или перемирия.

Ринкевич призвал исходить из двух предпосылок: нельзя исключать провокаций или военных действий в той или иной форме против стран НАТО или ЕС и нельзя полагаться только на производственные мощности союзников.

"То, что мы видим сейчас как в дискуссиях НАТО, так и в суровых реалиях жизни, говорит о том, что о подобном мышлении следует забыть в ближайшие год, два, три. Мы должны быть достаточно гибкими и самодостаточными", - сказал президент.

Он отметил, что Латвия должна быть в состоянии обеспечить развитие Национальных вооруженных сил и вооруженных сил региона. Ринкевич также подчеркнул, что технологии беспилотников и борьбы с ними быстро развиваются и над ними нужно постоянно работать, так как нет смысла производить продукцию на годы вперед, чтобы в итоге понять, что склады полны устаревших технологий.

По словам президента Латвии, в латвийском контексте необходимо создать гибкую систему сотрудничества и развивать промышленный производственный потенциал, обеспечивающий неотложные потребности. Также необходимо оценить бюрократические процедуры и развивать сотрудничество с университетами.

Ринкевич добавил, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет обсуждаться способность военной промышленности всего альянса удовлетворить растущий спрос. Президент подчеркнул, что Латвия была одним из первых членов альянса, который законодательно закрепил увеличение расходов на оборону на 5% от внутреннего валового продукта с 2027 года.

Ринкевич отметил, что сейчас год выборов и ведутся различные дискуссии по ряду тем, но с точки зрения национальной безопасности и обороны есть вещи, которые не могут и не должны подвергаться сомнению и из которых "не надо делать местную политику", и одна из них - это национальная оборона и безопасность.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 16:47

Важно 0 комментариев

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

Загрузка

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Выбор редакции 16:14

Выбор редакции 0 комментариев

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Азбука здоровья 16:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Сезон начался — и он стал длиннее.

Сезон начался — и он стал длиннее.

Важно 16:08

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Новости Латвии 16:04

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

