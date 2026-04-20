Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Из-за тёплых весен и мягких зим клещи появляются раньше и остаются активными дольше. Уже сейчас их фиксируют во многих регионах, а к маю активность выходит на пик.

Самое неприятное — вы можете даже не заметить момент укуса.

Клещи не падают с деревьев, как многие думают. Они ждут в траве — цепляются за одежду, а затем медленно поднимаются вверх в поисках места для укуса.

Именно поэтому защита начинается с простого.

Длинные брюки, закрытая одежда, желательно светлая — чтобы легче заметить паразита. Штанины лучше заправлять в носки. Репелленты с DEET действительно работают, особенно если вы на природе больше часа.

После прогулки — обязательный осмотр.

Особое внимание — ноги, подмышки, пах, линия волос. Если вы были на природе долго, клещ может оказаться где угодно, и без посторонней помощи его легко пропустить.

Самый важный момент — что делать, если клещ уже на коже.

Его нужно удалить как можно быстрее. Пинцетом, аккуратно, не дёргая, захватив как можно ближе к коже. Нельзя давить, крутить, мазать маслом или пытаться «выкурить» — это только увеличивает риск.

После удаления — обработать место спиртом или водой с мылом.

Опасность не всегда очевидна.

Укус клеща легко спутать с обычным укусом насекомого. Единственный надёжный признак — если вы видели самого клеща.

Симптомы могут появиться позже: температура, слабость, боль в суставах, сыпь.

Причём характерное «кольцо» вокруг укуса — не обязательный признак. Болезнь может развиваться и без него.

Если после укуса появились симптомы — лучше не тянуть.

Врачи часто начинают лечение сразу, не дожидаясь анализов.

И ещё один нюанс: если клещ уже успел напиться крови, риск заражения выше.

При этом сами клещи распространяются всё шире — регионы, где раньше их почти не было, постепенно становятся зонами риска.

То есть правило становится универсальным.

Проверять себя нужно всегда.





