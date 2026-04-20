Клещи уже рядом: как защититься и что делать, если вас укусили?

Редакция PRESS 20 апреля, 2026 16:13

Азбука здоровья 0 комментариев

Сезон начался — и он стал длиннее.

Из-за тёплых весен и мягких зим клещи появляются раньше и остаются активными дольше. Уже сейчас их фиксируют во многих регионах, а к маю активность выходит на пик.

Самое неприятное — вы можете даже не заметить момент укуса.

Клещи не падают с деревьев, как многие думают. Они ждут в траве — цепляются за одежду, а затем медленно поднимаются вверх в поисках места для укуса.

Именно поэтому защита начинается с простого.

Длинные брюки, закрытая одежда, желательно светлая — чтобы легче заметить паразита. Штанины лучше заправлять в носки. Репелленты с DEET действительно работают, особенно если вы на природе больше часа.

После прогулки — обязательный осмотр.

Особое внимание — ноги, подмышки, пах, линия волос. Если вы были на природе долго, клещ может оказаться где угодно, и без посторонней помощи его легко пропустить.

Самый важный момент — что делать, если клещ уже на коже.

Его нужно удалить как можно быстрее. Пинцетом, аккуратно, не дёргая, захватив как можно ближе к коже. Нельзя давить, крутить, мазать маслом или пытаться «выкурить» — это только увеличивает риск.

После удаления — обработать место спиртом или водой с мылом.

Опасность не всегда очевидна.

Укус клеща легко спутать с обычным укусом насекомого. Единственный надёжный признак — если вы видели самого клеща.

Симптомы могут появиться позже: температура, слабость, боль в суставах, сыпь.

Причём характерное «кольцо» вокруг укуса — не обязательный признак. Болезнь может развиваться и без него.

Если после укуса появились симптомы — лучше не тянуть.

Врачи часто начинают лечение сразу, не дожидаясь анализов.

И ещё один нюанс: если клещ уже успел напиться крови, риск заражения выше.

При этом сами клещи распространяются всё шире — регионы, где раньше их почти не было, постепенно становятся зонами риска.

То есть правило становится универсальным.

Проверять себя нужно всегда.
 
 
 

Новая модель оплаты труда педагогов, утверждённая правительством, устраняет многолетнее неравенство между Ригой и пригородами, заявил вице-мэр Риги по вопросам образования Вилнис Кирсис.

«Это был мой первый раз, когда я увидела медведя в дикой природе. Это действительно было для меня огромным приключением», — такими словами начинается публикация Даце Спалвиня в социальных сетях, которой поделились более 600 человек и которая собрала свыше 5000 реакций.

На прошлой неделе правительство Эвики Силиня (Новое единство) чуть не распалось. «Единый список» немедленно заявил о готовности сформировать новое правительство в случае падения нынешнего. В интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 глава парламентской фракции этой политической силы Эдгарс Таварс прокомментировал текущие события в Латвии.

Во второй половине этой недели в Латвию придет большой циклон, который ухудшит погодные условия, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Министерство образования и науки разработало новый проект правил Кабинета министров, который предусматривает введение для общеобразовательных учреждений требований по работе с учащимися с особыми потребностями, поскольку действующие нормы больше не соответствуют актуальным требованиям и изменениям в законодательстве, свидетельствует информация на портале правовых актов.

