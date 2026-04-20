«Выиграют все семьи рижан»: вице-мэр Риги приветствует новую школьную реформу

По его словам, в условиях нехватки учителей, особенно по точным предметам, рижские педагоги годами находились в нездоровой конкуренции между муниципалитетами. Теперь зарплаты станут более справедливыми, в том числе вырастет оплата труда воспитателей детсадов.

«…долгосрочно это улучшит качество образования, и выиграют все семьи рижан», — отметил Кирсис.

В мэрии подчёркивают, что реформа увеличит финансирование учебного процесса, позволит повышать зарплаты, расширять образовательные программы и усилить поддержку специалистов для учеников. Также школы получат больше автономии в распределении средств, а часть финансирования можно будет направлять на социального педагога и обучение школьников, находящихся на длительном лечении.

Ключевое изменение — переход к финансированию по образовательным программам, а не по числу учеников, что снизит зависимость зарплат от колебаний контингента и обеспечит большую стабильность.

Реформа учитывает дефицит педагогов, демографические изменения и неравномерное распределение ресурсов, предполагая более сбалансированную нагрузку и равные возможности для учеников.

Правительство также решило, что полное государственное финансирование зарплат получат только школы, соответствующие критериям Министерство образования и науки Латвии по числу учеников и структуре классов. В классах должно быть примерно от 10 до 20 учеников, причём требования различаются по регионам: в городах они выше, в сельской местности — ниже.

Если школа этим требованиям не соответствует, финансирование может быть сокращено, и большую нагрузку возьмут на себя самоуправления. При этом предусмотрены исключения и переходный период: с 2026/2027 учебного года финансирование будет применяться пропорционально, а для частных школ переход может занять до трёх лет.

Модель «Программа в школе» начали внедрять с 2025 года, полностью её планируют ввести с сентября, на что в 2026 году предусмотрено дополнительно 45 млн евро.