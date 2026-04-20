Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 20. Апреля Завтра: Mirta, Ziedite
Доступность

Угля перевалено в 25 раз меньше: что происходит в латвийских портах?

© LETA 20 апреля, 2026 17:59

Бизнес 0 комментариев

Латвийские порты за первые три месяца этого года перевалили 7,782 млн тонн грузов, что на 14,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Больше всего за квартал было перевалено сыпучих грузов - 3,462 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Из них зерна и зерновых продуктов было перевалено 1,171 млн тонн (-12,3%), щепы - 751 900 тонн (-10,5%), химических сыпучих грузов - 95 400 тонн (-16,5%), а угля было перевалено 10 000 тонн, что в 25 раз меньше.

Объем перевалки генеральных грузов за первые три месяца текущего года составил 2,826 млн тонн, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Контейнерные грузы составили 1,136 млн тонн (-9,6%), лесоматериалы - 817 200 тонн (-33,2%), грузы типа "roll on/roll off (ro-ro) - 797 200 тонн (+0,1%).

В первом квартале этого года латвийские порты перевалили 1,494 млн тонн наливных грузов (-17,7%). Основную часть переваленных наливных грузов составили нефтепродукты - 1,275 млн тонн (-22,5%).

Рижский порт остается лидером по объемам перевалки - за первые три месяца года обработано 3,994 миллиона тонн, что на 8,2 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

За ним следует Вентспилсский порт - 1,778 млн тонн за первые три месяца этого года (-25,2%) и Лиепайский порт - 1,519 млн тонн (-5,3%).

Малые порты за первые три месяца 2026 года перевалили 490 700 тонн грузов, что на 32,9% меньше, чем за первые три месяца 2025 года.

Уже сообщалось, что в прошлом году порты Латвии перевалили 34,281 миллиона тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в 2024 году.
опубликовано: 20.04.2026 17:53

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Штраф до 7 тысяч евро: сколько литров топлива можно ввезти в Латвию?

Важно

Ждите счёта: средняя цена электроэнергии в Латвии надысь выросла на 60% (2)

Важно

«Русскому языку не место в Латвии!» Левитс пообщался с Лангой (8)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

У нас как в Швеции не будет, успокаивает Раев. А в Швеции уже дети становятся киллерами

Важно 21:15

Важно 0 комментариев

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

«Мы точно не допустим такой ситуации, как, например, в некоторых районах Швеции. Но если мы говорим о том, что что-то нужно критически или радикально изменить, то нет, настолько сложной ситуации сейчас нет», - заявил в эфире 360 TV Ziņas  парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев, подчеркивая, что нет оснований для беспокойства.

Читать
Загрузка

Важно 20:35

Важно 0 комментариев

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла на 60% и составила 85,89 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству ЛЕТА в АО "Latvenergo".

Читать

Важно 19:42

Важно 0 комментариев

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Припаркованный в центре Риги на улице Стабу белый автомобиль BMW неизвестные украсили нецензурными надписями, сообщают очевидцы.

Читать

Животные 19:14

Животные 0 комментариев

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Собаки, кошки и другие питомцы давно считаются «антистрессом на лапах».

Читать

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Уже давно для многих водителей заправка проходит почти «на автомате» — цены на табло не радуют. Пока стоимость топлива продолжает колебаться и расти, жители приграничных районов всё чаще пользуются возможностью сэкономить, заправляясь в соседних странах. Портал «tv3.lv» выяснил, какие правила нужно учитывать и какие ошибки могут обойтись дороже, чем сэкономленные деньги.

Читать

ЧП и криминал 18:49

ЧП и криминал 0 комментариев

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по факту возможных незаконных действий с персональными данными композитора Раймонда Паулса в связи с концертом «Manai dzimtenei», запланированным на 11 июля на Большой эстраде Межапарка.

Читать

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

Семья с ипотекой рискует лишиться единственного жилья: суд постановил вернуть квартиру прежнему владельцу, несмотря на срочно принятые поправки в законодательство. Этот случай вызвал широкий резонанс и выявил уязвимости в защите покупателей, сообщает телепередача Nekā personīga.

Читать