Угля перевалено в 25 раз меньше: что происходит в латвийских портах?

Больше всего за квартал было перевалено сыпучих грузов - 3,462 млн тонн, что на 11,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Из них зерна и зерновых продуктов было перевалено 1,171 млн тонн (-12,3%), щепы - 751 900 тонн (-10,5%), химических сыпучих грузов - 95 400 тонн (-16,5%), а угля было перевалено 10 000 тонн, что в 25 раз меньше.

Объем перевалки генеральных грузов за первые три месяца текущего года составил 2,826 млн тонн, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Контейнерные грузы составили 1,136 млн тонн (-9,6%), лесоматериалы - 817 200 тонн (-33,2%), грузы типа "roll on/roll off (ro-ro) - 797 200 тонн (+0,1%).

В первом квартале этого года латвийские порты перевалили 1,494 млн тонн наливных грузов (-17,7%). Основную часть переваленных наливных грузов составили нефтепродукты - 1,275 млн тонн (-22,5%).

Рижский порт остается лидером по объемам перевалки - за первые три месяца года обработано 3,994 миллиона тонн, что на 8,2 % меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

За ним следует Вентспилсский порт - 1,778 млн тонн за первые три месяца этого года (-25,2%) и Лиепайский порт - 1,519 млн тонн (-5,3%).

Малые порты за первые три месяца 2026 года перевалили 490 700 тонн грузов, что на 32,9% меньше, чем за первые три месяца 2025 года.

Уже сообщалось, что в прошлом году порты Латвии перевалили 34,281 миллиона тонн грузов, что на 4,8% меньше, чем в 2024 году.

опубликовано: 20.04.2026 17:53